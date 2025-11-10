Graves denuncias de abusos y maltrato en el curso del Servicio Penitenciario de Tierra del Fuego

Ejercicios extremos y prácticas humillantes





Fuentes cercanas al curso señalaron que una oficial con rango de adjutor principal, encargada de una de las formaciones, habría obligado a aspirantes mujeres a realizarle masajes, bajo amenaza de sanción si se negaban. Estas situaciones, además de impropias, no forman parte del plan académico ni de la formación penitenciaria, y generaron profundo malestar entre los estudiantes.





Los testimonios también refieren que la preparación teórica es casi inexistente, y que el foco está puesto en ejercicios físicos desmedidos, sin acompañamiento pedagógico ni cuidado de la salud. Varios cadetes debieron abandonar el curso por lesiones graves o agotamiento, sin recibir contención ni seguimiento médico posterior.



