Otra escuela de Ushuaia con ratas, ahora en plena clase en un jardín de infantes. Se suspenden las clases de dos establecimientos.

0 0 12 agosto 2025 2025-08-12T17:12:00-03:00 Editar esta nota

La plaga de roedores en las instituciones educativas de la ciudad sigue sin solución y suma un nuevo episodio alarmante. Esta vez, la escena...

La plaga de roedores en las instituciones educativas de la ciudad sigue sin solución y suma un nuevo episodio alarmante. Esta vez, la escena se vivió en el Jardín de Infantes Telkien, donde personal de control de plagas atrapó una rata dentro de un aula mientras los alumnos estaban en plena clase.
La plaga de roedores en las instituciones educativas de la ciudad sigue sin solución y suma un nuevo episodio alarmante. Esta vez, la escena se vivió en el Jardín de Infantes Telkien, donde personal de control de plagas atrapó una rata dentro de un aula mientras los alumnos estaban en plena clase.

El hecho, ocurrido en las últimas horas, provocó indignación entre las familias y expuso nuevamente la falta de medidas efectivas por parte de las autoridades. Según se supo, la captura del roedor se dio en presencia de los niños, en una situación que generó temor y preocupación por el riesgo sanitario.

La institución ya había sido señalada por problemas de higiene y, en este caso, la gravedad aumenta al tratarse de un espacio destinado a la educación inicial. Debido a la situación, se decidió suspender las clases del turno mañana para realizar tareas de desinfección, aunque padres y docentes advierten que el problema es más profundo y requiere una solución integral.

Este nuevo caso se suma a los reportados recientemente en el Jardín Barquito Travieso y en la Escuela Los Andes, dejando en evidencia que la presencia de ratas en los establecimientos escolares de Ushuaia es un problema extendido y no un hecho aislado. Esta situación hizo que se este evaluando la suspensión de las clases en el turno mañana tanto del Barquito travieso como del jardín 19 Telkien.

Es importante destacar que la suspencion de actividades es para el alumnado y no así para el personal de cada establecimiento. Quienes deben de asistir a sus puestos de trabajo de manera normal. 

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,261,Espectaculos,81,Interes,2327,Interes General,3139,Internacionales,145,Locales,3477,Noticias Nacionales,1388,Policiale,3,Policiales,11321,Sociedad,4909,Tecno,74,Tendencias,121,Titulares,14268,Ultimas Noticias,12657,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Otra escuela de Ushuaia con ratas, ahora en plena clase en un jardín de infantes. Se suspenden las clases de dos establecimientos.
Otra escuela de Ushuaia con ratas, ahora en plena clase en un jardín de infantes. Se suspenden las clases de dos establecimientos.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5mVeJwR81yZnUvP7ZCfoKVsE3hABYEULxS47AarNYp4yZfsqG8yViY4om2yYrvLOO5_doNc7tnDqepp6kqs8Eb25d1oszwnRlWy9dt49eCX5u1CoVCjDt8fKPt3dPoniLwKyjlU1YI0RuMwRNfOE6EguRl8ISEjUfw_1-PXIhixXNTqZQBipz/w640-h384/ratas%20en%20varios%20establecimientos%20de%20la%20ciudad.jpeg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5mVeJwR81yZnUvP7ZCfoKVsE3hABYEULxS47AarNYp4yZfsqG8yViY4om2yYrvLOO5_doNc7tnDqepp6kqs8Eb25d1oszwnRlWy9dt49eCX5u1CoVCjDt8fKPt3dPoniLwKyjlU1YI0RuMwRNfOE6EguRl8ISEjUfw_1-PXIhixXNTqZQBipz/s72-w640-c-h384/ratas%20en%20varios%20establecimientos%20de%20la%20ciudad.jpeg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/08/otra-escuela-de-ushuaia-con-ratas-ahora.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/08/otra-escuela-de-ushuaia-con-ratas-ahora.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos