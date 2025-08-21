Garramuño y Pauli votaron en contra del aumento a los jubilados

En una votación clave en Diputados, los legisladores de Somos Fueguinos y La Libertad Avanza rechazaron la suba del 7,2% en jubilaciones y p...

En una votación clave en Diputados, los legisladores de Somos Fueguinos y La Libertad Avanza rechazaron la suba del 7,2% en jubilaciones y pensiones. Yutrovic, Freites y Araujo acompañaron el proyecto, pero no alcanzó para revertir el veto de Javier Milei.

La Cámara de Diputados rechazó este miércoles el intento de insistir con la Ley 27.791, que establecía un aumento del 7,2% en jubilaciones y pensiones, además de llevar el bono mensual de 70 mil a 110 mil pesos. Con 160 votos a favor, 83 en contra y 6 abstenciones, no se alcanzó la mayoría especial de dos tercios necesaria para derogar el veto presidencial.

El proyecto, que buscaba mejorar los haberes de más de seis millones de jubilados, terminó frenado tras la presión del oficialismo, que pese a su bancada minoritaria logró consolidar apoyos y mantener firme la decisión del presidente Javier Milei.

Qué hubiera pasado de aprobarse

De haberse convertido en ley, el haber mínimo habría alcanzado los 446.928 pesos (incluyendo el bono de 110.000). Con el veto, quedó en 384.305 pesos, según la Oficina de Presupuesto del Congreso.
El voto de los fueguinos

La votación mostró nuevamente diferencias entre los representantes de Tierra del Fuego:
  • Carolina Yutrovic (UxP) – A favor del aumento.
  • Andrea Freites (UxP) – A favor del aumento.
  • Jorge Araujo (UxP) – A favor del aumento.
  • Ricardo Garramuño (Somos Fueguinos) – En contra, alineado con el oficialismo.
  • Santiago Pauli (LLA) – En contra, alineado con el oficialismo.
Un debate que divide

El resultado se suma a lo ocurrido con la reciente Ley de Emergencia en Discapacidad, donde también se vio un voto dividido entre los legisladores fueguinos. La discusión sobre cómo atender la crisis de los jubilados y el rol del Congreso frente al ajuste del Ejecutivo sigue siendo un punto de fuerte tensión política.

  1. Anónimoagosto 21, 2025

    Que se sorprenden?
    Que pueden esperar de un Garramuño que no sea Cagarse en todos!!!
    Inflan politocos de mierda y despues se sorprenden como votan

  2. Anónimoagosto 21, 2025

    No se trata de que una turba de delincuentes peronistas zurdos y demás delincuentes voten porque se les canten las pelotas un aumento para uno u otro, sino saber si hay recursos para ello, ya no va más la maquinista de imprimir billetes.
    Menos mal que no vuelven mas esos mal nacidos coimeros que solo saben robarle al estado.

  3. Anónimoagosto 21, 2025

    Estás haciendo carrera y caja pibe! Bien como tu viejo!

