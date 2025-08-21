Garramuño y Pauli votaron en contra del aumento a los jubilados

En una votación clave en Diputados, los legisladores de Somos Fueguinos y La Libertad Avanza rechazaron la suba del 7,2% en jubilaciones y pensiones. Yutrovic, Freites y Araujo acompañaron el proyecto, pero no alcanzó para revertir el veto de Javier Milei.

La Cámara de Diputados rechazó este miércoles el intento de insistir con la Ley 27.791, que establecía un aumento del 7,2% en jubilaciones y pensiones, además de llevar el bono mensual de 70 mil a 110 mil pesos. Con 160 votos a favor, 83 en contra y 6 abstenciones, no se alcanzó la mayoría especial de dos tercios necesaria para derogar el veto presidencial.





El proyecto, que buscaba mejorar los haberes de más de seis millones de jubilados, terminó frenado tras la presión del oficialismo, que pese a su bancada minoritaria logró consolidar apoyos y mantener firme la decisión del presidente Javier Milei.