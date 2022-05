Paralizacion obra Puerto de Ushuaia, nos tomo por sorpresa, la deuda serian superior a los 200 millones

El secretario general de la UOCRA, Julio Ramírez, expuso su sorpresa ante la paralización de la obra de ampliación del muelle en el puerto de Ushuaia, que venía con muy buen ritmo. Aseguró que se debe a la falta de pago y no encontró explicación, porque la Dirección de Puertos tenía los fondos depositados en su cuenta y además llegó dinero de refuerzo.

Planteó la paradoja de que el presidente Roberto Murcia, con algunos legisladores, haya viajado a Miami para promocionar la posibilidad de mayor capacidad para el atraque de grandes cruceros en función de esta ampliación, pero puertas adentro de la provincia no se cumpla con los pagos.

Sobre el anuncio de la obra del puerto de Río Grande se mostró escéptico, pese a que el grupo Mirgor ya adquirió las tierras para las instalaciones, y recordó que “también los chinos compraron tierras y quedó todo parado”. Para el dirigente hasta no ver que se ponga en marcha no tiene demasiada credibilidad el anuncio.

En dialogó con Radio Universidad 93.5 respecto de la paralización de la ampliación del muelle, informó que estuvo en contacto “con una de las empresas, que es una UTE, y me notificaron del paro de la obra por falta de pago. La verdad me tomó de sorpresa, porque esa obra venía a todo vapor. La plata es de la Dirección de Puertos y estaba en la cuenta, pero a la empresa le deben más de 200 millones de pesos. Por la ruptura en la cadena de pagos le empezaron a cortar los insumos, y me informaron que iban a parar. Ya no están trabajando y son más o menos 60 familias de Ushuaia y Río Grande afectadas. La UTE está formada por una empresa de Buenos Aires y acá es Naconsur.

Desde el puerto no emitieron ninguna opinión. Lo que sabemos que (Roberto) Murcia -presidente- con otros directivos del puerto se fueron a Miami y es preocupante que se pare la obra del puerto, y dejar parada a toda la gente. Creo que se va a solucionar. La empresa dice que en 15 ó 20 días van a tratar de reactivar y, si no reactivan para esa fecha, nos juntaremos con la gente para ver las medidas que vamos a tomar”, advirtió.

“El representante de la empresa dijo que hasta que no le paguen algo de lo que le deben no pueden empezar, porque necesitan insumos. Necesitan cobrar para seguir trabajando. Les deben 200 millones con las redeterminaciones, y ese es el problema, porque no las pagan. Está todo hecho el trámite y sacadas las cuentas, pero lo que pasa es que no pagan. El problema no es que hay que charlar y ver los números, sino que el poncho no aparece. No sé qué habrá pasado, porque cuando empezó el trabajo la UTE recibió un monto y ahora tienen hechas las certificaciones, pero no cobran. La obra es de más de 800 millones y el adelanto rondó el 30%, para la primera etapa”, recordó.

Las paradojas el presidente de Puertos de viaje: Planteó las contradicciones entre el viaje de Roberto Murcia a Miami, acompañado de legisladores provinciales, para promocionar la ampliación del muelle y la posibilidad de que atraquen cruceros de mayor porte, mientras puertas adentro de la provincia no se le paga a la empresa para que avance.

“Lo que yo sé es que la deuda es de más de 200 millones y a fin de este mes la cuenta se va a 300 millones. Cada mes que pasa, se va acrecentando la deuda. El que tiraba el hormigón le cortó los víveres a la empresa por falta de pago, y al no llegar más hormigón la empresa tiene que parar la obra. El que se perjudica es el trabajador y eso no le importa ni a Murcia ni a los legisladores”, criticó ante el perjuicio a su sector, al que se suma más gasto de fondos públicos, con el proceso inflacionario que tiene el país y una veda inminente. “Se pierde mucho cada día que pasa y se atrasan un montón de cosas”, sostuvo.

Anuncio del puerto en Rio Grande: Consultado acerca de si se comunicaron desde el gobierno o la empresa Mirgor con el sindicato, tras el anuncio de la construcción de un puerto en la zona norte, teniendo en cuenta que se va a necesitar mucha mano de obra para las obras civiles, aclaró que “todavía eso está en proyecto y no tiene fecha de inicio. No sé qué empresa lo va a hacer, porque no se sabe nada. Fue un anuncio de que el puerto se va a hacer con fondos del grupo Mirgor y otros inversores”. Se mostró escéptico, aun cuando Mirgor compró tierras en estancia Las Violetas para las instalaciones.

“Los chinos también compraron tierras en Las Violetas y todavía está todo parado. Todavía están todos los camiones y hace más o menos un mes llamé por teléfono a Fernando Lin -responsable de Tierra del Fuego Energía y Química-, y me dijo que estaba a la espera, que pensaban hacer algo, pero no se sabía cuándo. No vaya a ser cosa que el grupo Mirgor compre las tierras y pase como con los chinos, que compraron las tierras y hace años tienen todo parado. Particularmente yo creo que fue un capricho de no sé quién, y por eso la obra de los chinos no se hizo. Empezó mal y en vez de seguir derecho, doblaron la esquina. Descargaron todo en Punta Arenas, el cemento, las máquinas. La cuestión es que ese proyecto quedó parado, los chinos invirtieron algo, pero no se hizo nada. El temor mío es que este anuncio de ahora sea político y quede también todo en la nada. La gente se entusiasma, nos pregunta, y la verdad hasta que no empiecen las obras no le creo a nadie. Ojalá se haga el puerto porque va a servir mucho para la ciudad”, deseó.