Recapturaron al interno que se había fugado en Ushuaia

La Policía de Tierra del Fuego confirmó este sábado la recaptura de Facundo Ávila Gómez, de 20 años, el interno del Servicio Penitenciario Provincial que era intensamente buscado luego de haberse fugado del lugar donde debía permanecer por orden judicial.

La detención se concretó tras un operativo llevado adelante por efectivos policiales, quienes lograron localizar al joven y ponerlo nuevamente a disposición de la Justicia. Hasta el momento, las autoridades no brindaron mayores precisiones sobre el lugar donde fue encontrado ni las circunstancias que permitieron concretar su captura.





Horas antes, la fuerza provincial había difundido un pedido de colaboración dirigido a la comunidad para obtener información que permitiera establecer el paradero del interno, quien se había ausentado sin autorización del sitio asignado en el marco de una medida judicial.





Con la recaptura de Ávila Gómez, finalizó el operativo de búsqueda desplegado por las distintas dependencias policiales. Ahora será la Justicia la que deberá determinar las consecuencias procesales derivadas de la fuga y establecer las responsabilidades correspondientes.





El rápido desenlace del operativo permitió restablecer la situación de custodia del interno. No obstante, el episodio vuelve a poner bajo análisis los mecanismos de control sobre las personas sometidas a medidas judiciales y las condiciones que hicieron posible la fuga, aspectos que deberán ser esclarecidos en el marco de la investigación correspondiente.