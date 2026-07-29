AMET se planta contra el Gobierno y exige anular la extensión de las clases hasta el 23 de diciembre

0 0 29 julio 2026 2026-07-29T04:21:00-03:00 Editar esta nota

AMET pidió anular la extensión del ciclo lectivo hasta el 23 de diciembre y cuestionó que el Gobierno de TDF modificara el calendario escolar.

El gremio docente AMET presentó un reclamo administrativo para que el Gobierno de Tierra del Fuego deje sin efecto la extensión del ciclo lectivo hasta el 23 de diciembre. Denunció que la medida fue adoptada de manera unilateral, sin consulta a los sindicatos, y advirtió que las deficiencias del Estado no pueden trasladarse a los trabajadores de la educación.
El gremio docente AMET presentó un reclamo administrativo para que el Gobierno de Tierra del Fuego deje sin efecto la extensión del ciclo lectivo hasta el 23 de diciembre. Denunció que la medida fue adoptada de manera unilateral, sin consulta a los sindicatos, y advirtió que las deficiencias del Estado no pueden trasladarse a los trabajadores de la educación.

AMET cuestionó la decisión del Ministerio y pidió volver al calendario original

La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) Regional Tierra del Fuego formalizó un reclamo administrativo contra la Resolución Nº 2562/2026 del Ministerio de Educación, mediante la cual se dispuso extender el ciclo lectivo hasta el próximo 23 de diciembre.

Desde el sindicato solicitaron que se deje sin efecto la resolución y que se respeten las fechas originalmente establecidas en el calendario escolar aprobado al inicio del año.

La entidad sostuvo que la modificación fue adoptada sin participación de las organizaciones sindicales y sin que el Gobierno provincial explicara públicamente cuáles fueron los fundamentos técnicos, pedagógicos o administrativos que justifican una decisión que altera la planificación de miles de docentes y familias fueguinas.



"Los problemas del Estado no pueden recaer sobre los docentes"

Uno de los puntos más duros del planteo de AMET apunta directamente a la responsabilidad del Estado provincial. El gremio afirmó que los problemas de infraestructura, organización y planificación del sistema educativo "no pueden recaer sobre los trabajadores de la educación", rechazando que sean los docentes quienes deban absorber las consecuencias de las deficiencias de gestión.

Además, advirtió que la extensión del calendario escolar modifica de manera unilateral la organización laboral, familiar y personal de miles de trabajadores que ya habían planificado el cierre del año conforme al cronograma oficial.
Piden conocer los fundamentos de la medida

En su presentación, AMET también solicitó acceso a toda la documentación e informes que dieron origen a la resolución. El sindicato pretende conocer cuáles fueron los criterios utilizados por el Ministerio de Educación para extender el ciclo lectivo y reclama transparencia en una decisión que impacta sobre toda la comunidad educativa.

Reclaman diálogo y participación

Otro de los pedidos centrales es la convocatoria urgente a una mesa de trabajo con participación de todas las organizaciones sindicales del sector.

Desde AMET sostienen que decisiones de esta magnitud deben discutirse mediante el diálogo institucional y el consenso, evitando resoluciones unilaterales que afectan derechos laborales y generan incertidumbre.

En ese sentido, el gremio reiteró que continuará defendiendo "el respeto por los derechos laborales, la previsibilidad y el diálogo institucional", al tiempo que reclamó avanzar en soluciones "responsables, participativas y respetuosas" para toda la comunidad educativa.

La presentación de AMET se suma al creciente debate generado por la decisión del Gobierno provincial de extender el calendario escolar, una medida que ya comenzó a recibir cuestionamientos desde distintos sectores del ámbito educativo.

Para contactarte con la redacción lo podes hacer por Whatsapp al 📲 +54 2901 56-3887 o por nuestro #Instagram @cronicasfueguinas_oficial. También podes sumarte a la comunidad de YouTube @CrónicasFueguinas_ok.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,280,Espectaculos,96,Interes,2550,Interes General,3407,Internacionales,180,Locales,4738,Noticias Nacionales,1473,Policiale,10,Policiales,11687,Sociedad,5294,Tecno,86,Tendencias,185,Titulares,15690,Ultimas Noticias,14078,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: AMET se planta contra el Gobierno y exige anular la extensión de las clases hasta el 23 de diciembre
AMET se planta contra el Gobierno y exige anular la extensión de las clases hasta el 23 de diciembre
AMET pidió anular la extensión del ciclo lectivo hasta el 23 de diciembre y cuestionó que el Gobierno de TDF modificara el calendario escolar.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUeFgFr6gKtmfuRY3EmnuqA3bM2vU8JkM3-dA_fYEeI9DJbUdQQkS24zG9sOVGxd3CKzHft_T04MENrVbpJOws1Oev0TYctfQCmE6QxEUlSSeVk93_5zLfLKILv75f_GHyvki7ejXect_zkDpZOJ85pHdanYPdDm_M9K925Xk1CQ1LbwleMZaX/w640-h366/amet%20pide%20que%20termine%20el%20ciclo%20lectivo%20en%20tierra%20del%20fuego.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUeFgFr6gKtmfuRY3EmnuqA3bM2vU8JkM3-dA_fYEeI9DJbUdQQkS24zG9sOVGxd3CKzHft_T04MENrVbpJOws1Oev0TYctfQCmE6QxEUlSSeVk93_5zLfLKILv75f_GHyvki7ejXect_zkDpZOJ85pHdanYPdDm_M9K925Xk1CQ1LbwleMZaX/s72-w640-c-h366/amet%20pide%20que%20termine%20el%20ciclo%20lectivo%20en%20tierra%20del%20fuego.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/07/amet-se-planta-contra-el-gobierno-y.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/07/amet-se-planta-contra-el-gobierno-y.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos