AMET se planta contra el Gobierno y exige anular la extensión de las clases hasta el 23 de diciembre

AMET pidió anular la extensión del ciclo lectivo hasta el 23 de diciembre y cuestionó que el Gobierno de TDF modificara el calendario escolar.
El gremio docente AMET presentó un reclamo administrativo para que el Gobierno de Tierra del Fuego deje sin efecto la extensión del ciclo lectivo hasta el 23 de diciembre. Denunció que la medida fue adoptada de manera unilateral, sin consulta a los sindicatos, y advirtió que las deficiencias del Estado no pueden trasladarse a los trabajadores de la educación.
AMET cuestionó la decisión del Ministerio y pidió volver al calendario original
La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) Regional Tierra del Fuego formalizó un reclamo administrativo contra la Resolución Nº 2562/2026 del Ministerio de Educación, mediante la cual se dispuso extender el ciclo lectivo hasta el próximo 23 de diciembre.
Desde el sindicato solicitaron que se deje sin efecto la resolución y que se respeten las fechas originalmente establecidas en el calendario escolar aprobado al inicio del año.
La entidad sostuvo que la modificación fue adoptada sin participación de las organizaciones sindicales y sin que el Gobierno provincial explicara públicamente cuáles fueron los fundamentos técnicos, pedagógicos o administrativos que justifican una decisión que altera la planificación de miles de docentes y familias fueguinas.
"Los problemas del Estado no pueden recaer sobre los docentes"
Uno de los puntos más duros del planteo de AMET apunta directamente a la responsabilidad del Estado provincial. El gremio afirmó que los problemas de infraestructura, organización y planificación del sistema educativo "no pueden recaer sobre los trabajadores de la educación", rechazando que sean los docentes quienes deban absorber las consecuencias de las deficiencias de gestión.
Además, advirtió que la extensión del calendario escolar modifica de manera unilateral la organización laboral, familiar y personal de miles de trabajadores que ya habían planificado el cierre del año conforme al cronograma oficial.
Piden conocer los fundamentos de la medida
En su presentación, AMET también solicitó acceso a toda la documentación e informes que dieron origen a la resolución. El sindicato pretende conocer cuáles fueron los criterios utilizados por el Ministerio de Educación para extender el ciclo lectivo y reclama transparencia en una decisión que impacta sobre toda la comunidad educativa.
Reclaman diálogo y participación
Otro de los pedidos centrales es la convocatoria urgente a una mesa de trabajo con participación de todas las organizaciones sindicales del sector.
Desde AMET sostienen que decisiones de esta magnitud deben discutirse mediante el diálogo institucional y el consenso, evitando resoluciones unilaterales que afectan derechos laborales y generan incertidumbre.
En ese sentido, el gremio reiteró que continuará defendiendo "el respeto por los derechos laborales, la previsibilidad y el diálogo institucional", al tiempo que reclamó avanzar en soluciones "responsables, participativas y respetuosas" para toda la comunidad educativa.
La presentación de AMET se suma al creciente debate generado por la decisión del Gobierno provincial de extender el calendario escolar, una medida que ya comenzó a recibir cuestionamientos desde distintos sectores del ámbito educativo.
Para contactarte con la redacción lo podes hacer por Whatsapp al 📲 +54 2901 56-3887 o por nuestro #Instagram @cronicasfueguinas_oficial. También podes sumarte a la comunidad de YouTube @CrónicasFueguinas_ok.
COMENTARIOS