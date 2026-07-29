AMET se planta contra el Gobierno y exige anular la extensión de las clases hasta el 23 de diciembre

El gremio docente AMET presentó un reclamo administrativo para que el Gobierno de Tierra del Fuego deje sin efecto la extensión del ciclo lectivo hasta el 23 de diciembre. Denunció que la medida fue adoptada de manera unilateral, sin consulta a los sindicatos, y advirtió que las deficiencias del Estado no pueden trasladarse a los trabajadores de la educación.

AMET cuestionó la decisión del Ministerio y pidió volver al calendario original





La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) Regional Tierra del Fuego formalizó un reclamo administrativo contra la Resolución Nº 2562/2026 del Ministerio de Educación, mediante la cual se dispuso extender el ciclo lectivo hasta el próximo 23 de diciembre.





Desde el sindicato solicitaron que se deje sin efecto la resolución y que se respeten las fechas originalmente establecidas en el calendario escolar aprobado al inicio del año.





La entidad sostuvo que la modificación fue adoptada sin participación de las organizaciones sindicales y sin que el Gobierno provincial explicara públicamente cuáles fueron los fundamentos técnicos, pedagógicos o administrativos que justifican una decisión que altera la planificación de miles de docentes y familias fueguinas.







