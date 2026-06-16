Tierra del Fuego llega a las vacaciones de invierno con un ciclo lectivo marcado por paros y clases interrumpidas

A pocos días del receso invernal, el paro docente convocado por SUTEF para este miércoles 18 de junio vuelve a poner en evidencia la fragilidad del calendario escolar fueguino. Entre huelgas, desobligaciones, asambleas y movilizaciones, miles de estudiantes atravesaron la primera mitad de 2026 sin continuidad pedagógica sostenida, mientras el conflicto salarial permanece abierto.

Un ciclo lectivo atravesado por la conflictividad





La escena se repite desde el inicio del año: familias pendientes de los grupos de WhatsApp, escuelas esperando definiciones de último momento y docentes reclamando una recomposición salarial que consideran insuficiente frente al costo de vida en la provincia.





Este 18 de junio, SUTEF adherirá al Paro Nacional Docente impulsado por el Frente Nacional Democrático por la Educación Pública (FreNDEP), con una nueva huelga provincial de 24 horas. Será otra jornada sin clases en un calendario que, para muchas familias, ya perdió toda previsibilidad.





Los números del conflicto





Un relevamiento sobre las convocatorias publicadas por el propio sindicato permite dimensionar el impacto de las medidas gremiales entre febrero y junio de 2026.

“Casi ninguna semana completa”









La suma de paros, desobligaciones, asambleas y congresos sindicales provocó un calendario escolar fragmentado. En algunos establecimientos las clases pudieron sostenerse parcialmente; en otros, la adhesión a las medidas fue mucho más alta y las interrupciones fueron frecuentes.





El debate de fondo





El conflicto expone una tensión que la dirigencia política todavía no logra resolver.

Vacaciones de invierno con más dudas que certezas





Las negociaciones entre el Gobierno provincial y SUTEF continúan abiertas, pero no hay señales claras de una resolución definitiva antes del receso invernal. El gremio mantiene el estado de alerta y el Ejecutivo insiste en que sigue dispuesto al diálogo.





Así, Tierra del Fuego llega a las vacaciones con una paradoja incómoda: docentes que afirman no poder seguir trabajando con salarios deteriorados, familias que reclaman previsibilidad y estudiantes que vuelven a quedar en el centro de un conflicto que todavía no encuentra salida.