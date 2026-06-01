Incendio destruyó una vivienda, las pérdidas fueron totales

El siniestro ocurrió durante la noche del domingo en una casa ubicada sobre la calle Kau al 1100 de Río Grande. No hubo personas lesionadas, aunque el fuego provocó importantes daños materiales. Las pericias determinaron que el origen fue accidental.

Un voraz incendio consumió una vivienda ubicada sobre la calle Kau al 1100, en el sector de la Margen Sur de Río Grande, provocando pérdidas materiales totales y una importante intervención de los servicios de emergencia.





El hecho se registró durante la noche del domingo y generó preocupación entre los vecinos de la zona debido a la magnitud de las llamas y al riesgo de propagación hacia construcciones linderas.





Tras el alerta, acudieron al lugar efectivos de Bomberos de la Policía Provincial y dotaciones de Bomberos Voluntarios, quienes desplegaron un intenso operativo para controlar el fuego y evitar que alcanzara otras viviendas cercanas.





Gracias al rápido accionar de los equipos de emergencia, las llamas pudieron ser extinguidas luego de varios minutos de trabajo. Sin embargo, la vivienda afectada sufrió daños totales como consecuencia del siniestro.





Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas ni fue necesaria la evacuación de vecinos del sector.