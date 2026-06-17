Adolescente fue atropellada cuando caminaba hacia la escuela en la salida del barrio Dos Banderas

2 0 17 junio 2026 2026-06-17T06:45:00-03:00 Editar esta nota

Una adolescente de 15 años fue atropellada en la salida del barrio Dos Banderas de Ushuaia. Sufrió lesiones leves y fue asistida en el lugar.

El accidente ocurrió durante la mañana de este miércoles en Ushuaia. La menor, de 15 años, fue embestida por un automóvil que habría perdido estabilidad debido al estado resbaladizo de la calzada. Afortunadamente, sufrió lesiones de carácter leve.
El accidente ocurrió durante la mañana de este miércoles en Ushuaia. La menor, de 15 años, fue embestida por un automóvil que habría perdido estabilidad debido al estado resbaladizo de la calzada. Afortunadamente, sufrió lesiones de carácter leve.

Una adolescente de 15 años resultó lesionada este miércoles por la mañana tras ser atropellada por un vehículo en la salida del barrio Dos Banderas, en la ciudad de Ushuaia.

El hecho se registró alrededor de las 8:00, cuando la joven se dirigía caminando hacia su establecimiento educativo y fue impactada por un automóvil que descendía desde el barrio hacia la avenida Héroes de Malvinas.

Según la información recabada en el lugar, el vehículo involucrado fue un Chevrolet Corsa gris conducido por Cristina Reina, de 41 años. Las primeras versiones indican que la conductora habría perdido el control de la unidad debido a las condiciones resbaladizas de la calzada, situación que derivó en el atropello de la menor.

Tras el incidente se dio aviso a los servicios de emergencia, que asistieron a la adolescente y constataron que presentaba lesiones leves, sin que fuera necesario un traslado de urgencia de gravedad.

Personal policial intervino en el lugar para realizar las actuaciones correspondientes y determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el siniestro vial.

El episodio vuelve a poner el foco sobre las complicaciones que generan las bajas temperaturas y el estado de las calles durante el invierno fueguino, especialmente en sectores con pendientes pronunciadas y alta circulación de peatones y vehículos durante los horarios de ingreso escolar.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER: 2
  1. Anónimojunio 17, 2026

    No hay vereda en ese lugar y eso le corresponde al municipio

    ResponderBorrar
  2. Anónimojunio 17, 2026

    El municipio es responsable porque no hay ninguna vereda en ese lugar

    ResponderBorrar

Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.

Nombre

Deportes,279,Espectaculos,96,Interes,2526,Interes General,3384,Internacionales,178,Locales,4642,Noticias Nacionales,1467,Policiale,10,Policiales,11663,Sociedad,5268,Tecno,85,Tendencias,183,Titulares,15582,Ultimas Noticias,13971,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Adolescente fue atropellada cuando caminaba hacia la escuela en la salida del barrio Dos Banderas
Adolescente fue atropellada cuando caminaba hacia la escuela en la salida del barrio Dos Banderas
Una adolescente de 15 años fue atropellada en la salida del barrio Dos Banderas de Ushuaia. Sufrió lesiones leves y fue asistida en el lugar.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBaZBa1p-8taBlydPKFH_1-LLJCXJj46itSNlEeiR6l6X8L7eS4FUr2gEu_fng2lH_Q5tnyihUVaLf4B7ibTddQaoYk42ZQCh5GWMXXjHTYAXznDAqY1Fs56MqqSnZ_GQyPYo_0iUwSXjcee7nOHo62BKSajUBhYJDiHSwWTnFZXc4Mz7bbZa2/w640-h366/adolescente-atropellada-en-la-salida-del-barrio-dos-banderas.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBaZBa1p-8taBlydPKFH_1-LLJCXJj46itSNlEeiR6l6X8L7eS4FUr2gEu_fng2lH_Q5tnyihUVaLf4B7ibTddQaoYk42ZQCh5GWMXXjHTYAXznDAqY1Fs56MqqSnZ_GQyPYo_0iUwSXjcee7nOHo62BKSajUBhYJDiHSwWTnFZXc4Mz7bbZa2/s72-w640-c-h366/adolescente-atropellada-en-la-salida-del-barrio-dos-banderas.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/06/adolescente-fue-atropellada-cuando.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/06/adolescente-fue-atropellada-cuando.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos