Adolescente fue atropellada cuando caminaba hacia la escuela en la salida del barrio Dos Banderas

El accidente ocurrió durante la mañana de este miércoles en Ushuaia. La menor, de 15 años, fue embestida por un automóvil que habría perdido estabilidad debido al estado resbaladizo de la calzada. Afortunadamente, sufrió lesiones de carácter leve.

Una adolescente de 15 años resultó lesionada este miércoles por la mañana tras ser atropellada por un vehículo en la salida del barrio Dos Banderas, en la ciudad de Ushuaia.





El hecho se registró alrededor de las 8:00, cuando la joven se dirigía caminando hacia su establecimiento educativo y fue impactada por un automóvil que descendía desde el barrio hacia la avenida Héroes de Malvinas.





Según la información recabada en el lugar, el vehículo involucrado fue un Chevrolet Corsa gris conducido por Cristina Reina, de 41 años. Las primeras versiones indican que la conductora habría perdido el control de la unidad debido a las condiciones resbaladizas de la calzada, situación que derivó en el atropello de la menor.





Tras el incidente se dio aviso a los servicios de emergencia, que asistieron a la adolescente y constataron que presentaba lesiones leves, sin que fuera necesario un traslado de urgencia de gravedad.





Personal policial intervino en el lugar para realizar las actuaciones correspondientes y determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el siniestro vial.





El episodio vuelve a poner el foco sobre las complicaciones que generan las bajas temperaturas y el estado de las calles durante el invierno fueguino, especialmente en sectores con pendientes pronunciadas y alta circulación de peatones y vehículos durante los horarios de ingreso escolar.