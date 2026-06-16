A juicio por un incendio fatal en Ushuaia: está acusado de provocar la muerte de dos personas

El Tribunal de Juicio en lo Criminal de Ushuaia dará inicio este miércoles a un juicio oral y público contra un hombre acusado de provocar un incendio intencional que terminó con la vida de dos personas y puso en grave peligro al resto de los ocupantes de una vivienda de la capital fueguina.

Según la acusación fiscal, el hecho ocurrió durante la mañana del 5 de septiembre de 2025 en una casa ubicada sobre la calle San Pedro al 100, donde varias personas se encontraban descansando al momento de iniciarse el fuego.





De acuerdo con la investigación, el imputado habría ingresado al inmueble y generado deliberadamente un foco ígneo que rápidamente se propagó por la vivienda, provocando una tragedia que conmocionó a la comunidad ushuaiense.

Dos víctimas fatales y sobrevivientes con lesiones





Como consecuencia del incendio, dos personas perdieron la vida, mientras que otros ocupantes lograron escapar del inmueble envuelto en llamas.





La causa judicial señala además que dos de los sobrevivientes sufrieron lesiones leves durante el episodio, aunque lograron salvar sus vidas.





Para la Fiscalía, la gravedad del hecho radica en que el incendio habría sido provocado de manera intencional, utilizando el fuego como medio para causar la muerte de las víctimas.