A juicio por un incendio fatal en Ushuaia: está acusado de provocar la muerte de dos personas

Comienza en Ushuaia el juicio contra un hombre acusado de provocar un incendio intencional que causó la muerte de dos personas.
El Tribunal de Juicio en lo Criminal de Ushuaia dará inicio este miércoles a un juicio oral y público contra un hombre acusado de provocar un incendio intencional que terminó con la vida de dos personas y puso en grave peligro al resto de los ocupantes de una vivienda de la capital fueguina.
Según la acusación fiscal, el hecho ocurrió durante la mañana del 5 de septiembre de 2025 en una casa ubicada sobre la calle San Pedro al 100, donde varias personas se encontraban descansando al momento de iniciarse el fuego.
De acuerdo con la investigación, el imputado habría ingresado al inmueble y generado deliberadamente un foco ígneo que rápidamente se propagó por la vivienda, provocando una tragedia que conmocionó a la comunidad ushuaiense.
Dos víctimas fatales y sobrevivientes con lesiones
Como consecuencia del incendio, dos personas perdieron la vida, mientras que otros ocupantes lograron escapar del inmueble envuelto en llamas.
La causa judicial señala además que dos de los sobrevivientes sufrieron lesiones leves durante el episodio, aunque lograron salvar sus vidas.
Para la Fiscalía, la gravedad del hecho radica en que el incendio habría sido provocado de manera intencional, utilizando el fuego como medio para causar la muerte de las víctimas.
También está acusado de robar dos garrafas
Además de los delitos vinculados al incendio, el acusado deberá responder por la presunta sustracción de dos garrafas.
Según consta en el expediente, estos elementos fueron hallados posteriormente en el predio donde se produjo el siniestro y forman parte de la investigación desarrollada durante la instrucción de la causa.
La acusación
El Ministerio Público Fiscal calificó provisoriamente los hechos como homicidio agravado por el medio empleado, consumado respecto de las dos personas fallecidas y en grado de tentativa en relación con quienes lograron sobrevivir al ataque.
La acusación será sostenida durante el debate por el fiscal Daniel Curtale, mientras que la defensa del imputado estará a cargo del abogado Carlos Alfonzo.
Doce testigos y numerosas pruebas
El Tribunal que llevará adelante el juicio estará integrado por los jueces Alejandro Pagano Zavalía, Maximiliano García Arpón y Rodolfo Bembihy Videla.
Durante las audiencias está prevista la declaración de 12 testigos, además de la incorporación de informes periciales, documentación y demás elementos probatorios reunidos durante la investigación.
Se espera que el debate permita reconstruir las circunstancias en las que ocurrió el incendio y determinar la responsabilidad penal del acusado en uno de los hechos más graves registrados en Ushuaia durante 2025.
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