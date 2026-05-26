Vivienda consumida por el fuego

0 0 26 mayo 2026 2026-05-26T01:35:00-03:00 Editar esta nota

Un incendio destruyó completamente una vivienda en estancia Los Cerros, cerca de Tolhuin. Tres hombres fueron asistidos por inhalación de humo.

Tres hombres debieron ser trasladados al Hospital Modular por inhalación de humo. El incendio habría comenzado por el sobrecalentamiento de una estufa a leña en medio de las bajas temperaturas.

Un voraz incendio destruyó completamente una vivienda ubicada en la estancia Los Cerros, cerca de Tolhuin, en un hecho que volvió a poner en evidencia el riesgo que representan los sistemas de calefacción durante el invierno fueguino.

El siniestro se registró durante la madrugada del lunes en una edificación situada a la altura aproximada del kilómetro 50 de la Ruta Provincial 18, ex ruta complementaria H, donde las llamas avanzaron rápidamente hasta consumir por completo la estructura.

Tras recibir el alerta, personal policial de prevención se dirigió hacia el lugar y minutos después arribaron integrantes de Bomberos Voluntarios, quienes trabajaron intensamente para controlar el fuego y evitar que el incendio se propagara hacia otros sectores de la estancia.

Sin embargo, pese al operativo desplegado, las pérdidas fueron totales y la vivienda terminó completamente destruida por las llamas.

En medio de la emergencia, tres hombres debieron ser asistidos y trasladados preventivamente al Hospital Modular de Tolhuin tras presentar síntomas de inhalación de humo. Afortunadamente, según se informó, ninguno sufrió lesiones de gravedad.

Incnedio en casa con tres personas internadas por inalacio de humo

De acuerdo con las primeras pericias realizadas en el lugar, el incendio se habría originado de manera accidental por el sobrecalentamiento de una estufa a leña, una situación que suele repetirse durante los meses de bajas temperaturas en distintos puntos de Tierra del Fuego.

El episodio vuelve a encender la preocupación sobre las condiciones de calefacción y los riesgos asociados al uso intensivo de estufas a leña, salamandras y sistemas precarios para combatir el frío extremo en la provincia.

RECOMIENDAN EXTREMAR LOS CONTROLES SOBRE ESTUFAS Y CALEFACCIÓN DURANTE EL INVIERNO

Bomberos recuerdan la importancia de realizar mantenimiento periódico en sistemas de calefacción, controlar la ventilación de los ambientes y evitar el sobrecalentamiento de estufas para prevenir tragedias durante la temporada invernal.

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Vivienda consumida por el fuego
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