Vivienda consumida por el fuego

Un voraz incendio destruyó completamente una vivienda ubicada en la estancia Los Cerros, cerca de Tolhuin, en un hecho que volvió a poner en evidencia el riesgo que representan los sistemas de calefacción durante el invierno fueguino.

El siniestro se registró durante la madrugada del lunes en una edificación situada a la altura aproximada del kilómetro 50 de la Ruta Provincial 18, ex ruta complementaria H, donde las llamas avanzaron rápidamente hasta consumir por completo la estructura.





Tras recibir el alerta, personal policial de prevención se dirigió hacia el lugar y minutos después arribaron integrantes de Bomberos Voluntarios, quienes trabajaron intensamente para controlar el fuego y evitar que el incendio se propagara hacia otros sectores de la estancia.





Sin embargo, pese al operativo desplegado, las pérdidas fueron totales y la vivienda terminó completamente destruida por las llamas.





En medio de la emergencia, tres hombres debieron ser asistidos y trasladados preventivamente al Hospital Modular de Tolhuin tras presentar síntomas de inhalación de humo. Afortunadamente, según se informó, ninguno sufrió lesiones de gravedad.





De acuerdo con las primeras pericias realizadas en el lugar, el incendio se habría originado de manera accidental por el sobrecalentamiento de una estufa a leña, una situación que suele repetirse durante los meses de bajas temperaturas en distintos puntos de Tierra del Fuego.





El episodio vuelve a encender la preocupación sobre las condiciones de calefacción y los riesgos asociados al uso intensivo de estufas a leña, salamandras y sistemas precarios para combatir el frío extremo en la provincia.



