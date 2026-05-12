(Vídeo) UISE suspendió servicios por falta de cadenas y estalló la bronca en Ushuaia

2 0 12 mayo 2026 2026-05-12T03:39:00-03:00 Editar esta nota

UISE suspendió recorridos en Ushuaia por falta de cadenas y usuarios cuestionaron el estado del servicio.

Usuarios del transporte público cuestionaron duramente a UISE luego de que se informara la suspensión de recorridos por falta de cadenas y problemas en algunas unidades. Crecen las críticas contra la empresa estatal y el Municipio de Ushuaia.
Usuarios del transporte público cuestionaron duramente a UISE luego de que se informara la suspensión de recorridos por falta de cadenas y problemas en algunas unidades. Crecen las críticas contra la empresa estatal y el Municipio de Ushuaia.

La decisión de Ushuaia Integral Sociedad del Estado de suspender servicios de colectivos por falta de cadenas y dificultades operativas generó una fuerte reacción de vecinos y usuarios en Ushuaia, quienes cuestionaron el funcionamiento de la empresa estatal en plena temporada invernal.

El malestar creció luego de que trascendiera que algunas unidades no se encontraban en condiciones adecuadas para circular sobre calles con nieve y hielo, situación que derivó en la interrupción de recorridos y suspensión del servicio, acción que complica a pasajeros que dependen diariamente del transporte público.

En paralelo, una unidad de UISE quedó averiada en la intersección de Isla de los Estados y Neuquén, hecho que profundizó las críticas contra el estado de mantenimiento de parte de la flota urbana. Vecinos manifestaron su indignación en redes sociales y apuntaron tanto contra la empresa como contra la Municipalidad de Ushuaia por el manejo del sistema de transporte.

Entre los reclamos más reiterados aparecen cuestionamientos por las millonarias transferencias de fondos realizadas para sostener el servicio, mientras usuarios denuncian fallas mecánicas recurrentes y falta de previsión ante las condiciones climáticas que caracterizan al invierno fueguino.

La suspensión del servicio impactó principalmente en trabajadores, estudiantes y vecinos que debieron buscar alternativas para movilizarse en medio de bajas temperaturas y complicaciones viales. Hasta el momento no trascendió oficialmente cuándo se normalizarán la totalidad de los recorridos afectados.

El episodio volvió a instalar el debate sobre la capacidad operativa de UISE para garantizar un servicio esencial durante el invierno, una época donde las exigencias mecánicas y de seguridad resultan aún mayores para el transporte urbano.

La falta de previsión frente a las nevadas y las reiteradas fallas en el servicio alimentan el malestar de usuarios que observan cómo, pese a los recursos destinados al sistema, continúan apareciendo problemas operativos básicos en uno de los momentos más sensibles del año. En una ciudad donde el transporte público es fundamental para miles de vecinos, la suspensión de recorridos por falta de cadenas deja nuevamente expuestas las debilidades estructurales del servicio.

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