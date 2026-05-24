Ushuaia: no detectaron ratones colilargos durante el operativo de vigilancia por hantavirus

El Ministerio de Salud de Tierra del Fuego junto a especialistas del Instituto Malbrán finalizaron un operativo de vigilancia epidemiológica y ambiental desarrollado durante cuatro días en distintos puntos de Ushuaia, con el objetivo de reforzar la prevención y monitoreo del hantavirus.

Los trabajos se llevaron adelante en sectores considerados estratégicos para este tipo de controles, entre ellos el Parque Nacional Tierra del Fuego, Playa Larga y el relleno sanitario municipal. Allí se realizaron tareas de monitoreo ambiental, instalación de trampas y toma de muestras biológicas.





Según informaron de manera preliminar las autoridades sanitarias, durante el operativo no se registraron capturas del ratón colilargo , considerado el principal reservorio natural del hantavirus en el sur argentino. El resultado fue recibido con alivio, aunque aclararon que los controles y monitoreos continuarán de manera preventiva.





Además de las tareas de campo, los equipos técnicos avanzaron en la recolección de muestras que serán enviadas a Buenos Aires para su análisis especializado en laboratorios nacionales. Los estudios permitirán profundizar la vigilancia epidemiológica sobre posibles circulación viral en la región.





En paralelo, el operativo incluyó instancias de capacitación destinadas a fortalecer las capacidades diagnósticas y de respuesta del sistema sanitario fueguino frente a eventuales casos sospechosos de hantavirus.





Las autoridades sanitarias recordaron igualmente la importancia de mantener medidas preventivas, especialmente en zonas rurales, boscosas o espacios abiertos donde puedan existir roedores silvestres. Entre las recomendaciones habituales se encuentran ventilar ambientes cerrados, evitar el contacto con excrementos de roedores y mantener correctamente almacenados alimentos y residuos.



