Una adolescente fue hospitalizada tras un choque vehicular

Una adolescente de 15 años debió ser trasladada al Hospital Regional Río Grande luego de protagonizar un accidente de tránsito ocurrido durante la mañana de este martes sobre calle Obligado al 1500, en una nueva situación vial que vuelve a generar preocupación por los siniestros registrados en distintos sectores de la ciudad.

El hecho ocurrió alrededor de las 8:00 e involucró a dos vehículos particulares. Según la información policial, uno de los rodados era un Jeep Renegade color gris conducido por Manuela Madrid, de 43 años, quien circulaba acompañada por sus hijos de 18 y 6 años.





El segundo vehículo involucrado fue un Citroën Basalt gris, manejado por María Isabel Pérez, de 51 años, quien viajaba junto a su hija de 15 años.





Producto del impacto, la menor que se trasladaba en el Citroën manifestó distintas dolencias corporales, motivo por el cual se solicitó la presencia de una ambulancia en el lugar del hecho.





Tras una primera evaluación médica realizada en el sitio, los profesionales dispusieron el traslado preventivo de la adolescente al Hospital Regional Río Grande para realizar estudios de mayor complejidad y descartar lesiones internas.





Personal policial trabajó en el lugar para resguardar la zona y llevar adelante las actuaciones correspondientes a fin de determinar la mecánica del choque.





El accidente volvió a poner en foco la cantidad de siniestros viales que se registran diariamente en Río Grande, muchos de ellos ocurridos en horarios de alta circulación vehicular y en sectores urbanos donde vecinos reclaman mayores controles y medidas de prevención.