UISE busca llevar el boleto de colectivo a más de $3100 en Ushuaia y crece la polémica por el fuerte aumento

0 0 23 mayo 2026 2026-05-23T02:16:00-03:00 Editar esta nota

UISE propuso aumentar el boleto de colectivo en Ushuaia a más de $3100 y convocaron a audiencia pública.

La Municipalidad convocó a una audiencia pública para debatir el incremento del boleto de colectivo en Ushuaia. La tarifa pasaría de $1280 a más de $3100, en medio de cuestionamientos por el costo del servicio.
La Ushuaia Integral Sociedad del Estado (UISE) solicitó oficialmente un nuevo aumento en la tarifa del transporte público urbano, proponiendo que el boleto pase de los actuales $1.280 a $3.138, lo que representaría un incremento cercano al 150% y convertiría al servicio de Ushuaia en uno de los más caros del país.

La propuesta será debatida en una audiencia pública convocada por el Municipio para el próximo lunes 26 de mayo a las 13 horas, en el edificio Adolfo Cano ubicado sobre calle Arturo Coronado 486. Según se informó, la exposición principal estará a cargo del presidente de la UISE, José Labroca.

Desde el Ejecutivo municipal señalaron que el pedido de actualización tarifaria se encuentra vinculado al impacto de la inflación y al incremento de costos operativos y de servicios públicos municipales. En los fundamentos de la resolución también se remarca la necesidad de garantizar la continuidad y el funcionamiento del servicio de transporte urbano.

La convocatoria tendrá carácter participativo y permitirá que vecinos, instituciones y distintos sectores de la comunidad puedan expresar opiniones, objeciones y observaciones respecto del incremento solicitado por la empresa estatal.

El posible aumento ya comenzó a generar críticas y preocupación entre usuarios del transporte público, especialmente por el fuerte impacto económico que implicaría para trabajadores, estudiantes y familias que utilizan diariamente el servicio de colectivos en la ciudad.

El debate se produce además en un contexto de creciente presión económica sobre los vecinos de Ushuaia, con aumentos en tarifas, combustibles, alimentos y servicios básicos, mientras persisten cuestionamientos sobre la calidad, frecuencias y cobertura del sistema de transporte urbano.

La intención de elevar el boleto de colectivo por encima de los $3000 vuelve a poner en discusión el modelo de financiamiento del transporte público en Ushuaia. Mientras el Municipio argumenta la necesidad de sostener el servicio frente al aumento de costos, muchos vecinos cuestionan que el ajuste vuelva a recaer sobre los usuarios en una ciudad donde el costo de vida ya se encuentra entre los más altos del país.

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Cronicas Fueguinas: UISE busca llevar el boleto de colectivo a más de $3100 en Ushuaia y crece la polémica por el fuerte aumento
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