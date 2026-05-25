SUTEF define una semana clave con asambleas, paro nacional y congreso provincial en medio del conflicto salarial

Desde el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) confirmaron que entre el martes 26 y el jueves 28 de mayo se desarrollarán asambleas y desobligaciones internas en instituciones educativas de toda la provincia para debatir el mandato docente frente a la oferta salarial del Ejecutivo.

Además, el miércoles 27 de mayo la docencia fueguina adherirá al paro nacional convocado a nivel país, mientras que el viernes 29 se realizará en Tolhuin el congreso provincial presencial de delegadas y delegados, donde se definirán los próximos pasos del plan de lucha.





La agenda gremial se da en medio de una creciente tensión con el Gobierno provincial, luego de que el Ejecutivo propusiera un incremento del 3,5% para julio mediante boleta complementaria y otro 4% con los haberes del mismo mes, además de una suma extraordinaria de $72.000 por cargo de turno simple en concepto de ayuda material didáctico.





Sin embargo, desde SUTEF rechazaron el ofrecimiento al sostener que “se encuentra muy lejos de contemplar la realidad que vive la docencia”, y remarcaron que el salario continúa perdiendo frente a la inflación tras “cuatro meses de congelamiento salarial”.





El sindicato volvió a reclamar un salario que alcance el Salario Mínimo, Vital y Móvil, que según indicaron ronda actualmente los $2.879.877, y cuestionó que “la variable de ajuste siga siendo quien garantiza el derecho social a la educación”.





Reclamo por descuentos y deuda salarial





Durante la mesa salarial, el gremio también exigió la devolución inmediata de los descuentos aplicados a docentes por las medidas de fuerza, denunciando que se trata de una maniobra “disciplinadora” contra trabajadores que ya se encuentran “por debajo de la línea de pobreza”.





“Las autoridades del Ministerio no pueden pretender resolver el conflicto mediante la persecución y la aplicación de descuentos sobre salarios que ya se encuentran deteriorados”, advirtieron.





Además, SUTEF reclamó el pago inmediato de la deuda que el Ejecutivo mantiene con la docencia correspondiente al 2% adeudado desde julio de 2025, incluyendo el impacto sobre el aguinaldo.





Falta de cargos y críticas al ajuste educativo





Otro de los ejes planteados por el sindicato fue la falta de cargos en instituciones educativas, situación que aseguran afecta directamente las trayectorias escolares y el funcionamiento cotidiano de escuelas de toda la provincia.





Desde el gremio denunciaron que existen expedientes e informes técnicos solicitando incorporaciones urgentes de parejas pedagógicas y otros recursos humanos, pero que el Ministerio continúa sin dar respuestas concretas.





También reclamaron por demoras en el pago del material didáctico anual y cuestionaron la baja de programas como la Escuela Popular de Géneros, Disidencias, Nuevas Masculinidades y Cambio Social.





En ese marco, desde SUTEF volvieron a acusar al Gobierno provincial de profundizar “el ajuste sobre la educación fueguina” mientras crece el malestar docente en toda la provincia.





📌 Agenda gremial docente

📅 Martes 26 al jueves 28 de mayo: asambleas y desobligaciones internas.

📅 Miércoles 27 de mayo: paro nacional docente.