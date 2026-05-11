Organizaciones fueguinas rechazaron la reforma de la Ley de Salud Mental y pidieron frenarla en el Congreso

Referentes de salud, organizaciones sociales y usuarios del sistema participaron de una Asamblea Abierta en Ushuaia y advirtieron que el proyecto impulsado por el Gobierno nacional implica un retroceso en derechos y un mayor desfinanciamiento del sistema público.

Distintas organizaciones sociales, profesionales de la salud, referentes institucionales y usuarios del sistema participaron en Ushuaia de una Asamblea Abierta sobre Salud Mental y Derechos Humanos, donde expresaron un fuerte rechazo al proyecto de reforma de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional.





El encuentro reunió a más de cien participantes de manera presencial y virtual, entre ellos profesionales de salud pública, organizaciones no gubernamentales, representantes de Bienestar Ciudadano, Educación, OSEF, entidades académicas, colegios profesionales, fuerzas de seguridad, usuarios y familiares.





Como resultado de la jornada, se elaboró un documento dirigido a los legisladores nacionales por Tierra del Fuego solicitando que rechacen la iniciativa presentada en abril de 2026.





Entre los participantes estuvieron la secretaria ejecutiva del Órgano Nacional de Revisión de Salud Mental, María Graciela Iglesias; el exdiputado nacional e impulsor de la ley original, Leonardo Gorbacz; y el coordinador de la Secretaría de Discapacidad, Gonzalo Zárate.





Advierten “cambios regresivos”





Uno de los principales cuestionamientos planteados durante la asamblea apunta al cambio conceptual propuesto por el Gobierno nacional, que reemplaza la noción de “padecimiento mental” por la de “trastorno”.





Según señalaron los participantes, esa modificación no es meramente semántica, sino que implica abandonar un enfoque interdisciplinario y de derechos humanos para avanzar hacia una mirada centrada exclusivamente en criterios psiquiátricos.





Además, manifestaron preocupación por la flexibilización de las instituciones monovalentes, el debilitamiento de dispositivos comunitarios y los cambios previstos para el Órgano de Revisión, que podrían reducir controles sobre internaciones involuntarias.





“La demanda supera la capacidad de respuesta”





El secretario de Salud Mental y Problemáticas de Consumo de Tierra del Fuego, David De Piero, aseguró que la reforma “no viene a resolver la crisis del sistema, sino que podría profundizarla”.





El funcionario advirtió que uno de los aspectos más preocupantes es el desfinanciamiento previsto en el proyecto, ya que elimina la obligación del Estado nacional de financiar políticas provinciales de salud mental y limita su rol a tareas de asesoramiento.





Según explicó, algunas consecuencias ya comienzan a observarse en la provincia con la reducción del Plan Remediar, la eliminación de subsidios para residencias interdisciplinarias y el recorte de programas de inclusión laboral.





“La demanda está hoy superando la capacidad de respuesta”, afirmó.





También remarcó las dificultades que enfrenta el sistema público para incorporar profesionales especializados debido a la competencia salarial con ofertas laborales del exterior.





Un debate que excede lo médico





Durante la asamblea también se planteó que la modificación impulsada por Nación cambia profundamente la concepción de salud mental.





Los participantes sostuvieron que el concepto de “padecimiento” permite contemplar problemáticas sociales, económicas y emocionales que requieren acompañamiento estatal aunque no constituyan un trastorno psiquiátrico específico.





En cambio, advirtieron que limitar el abordaje únicamente a categorías clínicas podría dejar fuera del sistema situaciones vinculadas a crisis económicas, duelos, violencia, consumos problemáticos o conflictos sociales.





El documento elaborado en Ushuaia será enviado a diputados y senadores nacionales fueguinos en medio de un creciente debate sobre el futuro de las políticas públicas de salud mental en Argentina.