Organizaciones fueguinas rechazaron la reforma de la Ley de Salud Mental y pidieron frenarla en el Congreso

Organizaciones fueguinas rechazaron la reforma de la Ley de Salud Mental y advirtieron sobre recortes y retrocesos en derechos.
Referentes de salud, organizaciones sociales y usuarios del sistema participaron de una Asamblea Abierta en Ushuaia y advirtieron que el proyecto impulsado por el Gobierno nacional implica un retroceso en derechos y un mayor desfinanciamiento del sistema público.
Distintas organizaciones sociales, profesionales de la salud, referentes institucionales y usuarios del sistema participaron en Ushuaia de una Asamblea Abierta sobre Salud Mental y Derechos Humanos, donde expresaron un fuerte rechazo al proyecto de reforma de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional.
El encuentro reunió a más de cien participantes de manera presencial y virtual, entre ellos profesionales de salud pública, organizaciones no gubernamentales, representantes de Bienestar Ciudadano, Educación, OSEF, entidades académicas, colegios profesionales, fuerzas de seguridad, usuarios y familiares.
Como resultado de la jornada, se elaboró un documento dirigido a los legisladores nacionales por Tierra del Fuego solicitando que rechacen la iniciativa presentada en abril de 2026.
Entre los participantes estuvieron la secretaria ejecutiva del Órgano Nacional de Revisión de Salud Mental, María Graciela Iglesias; el exdiputado nacional e impulsor de la ley original, Leonardo Gorbacz; y el coordinador de la Secretaría de Discapacidad, Gonzalo Zárate.
Advierten “cambios regresivos”
Uno de los principales cuestionamientos planteados durante la asamblea apunta al cambio conceptual propuesto por el Gobierno nacional, que reemplaza la noción de “padecimiento mental” por la de “trastorno”.
Según señalaron los participantes, esa modificación no es meramente semántica, sino que implica abandonar un enfoque interdisciplinario y de derechos humanos para avanzar hacia una mirada centrada exclusivamente en criterios psiquiátricos.
Además, manifestaron preocupación por la flexibilización de las instituciones monovalentes, el debilitamiento de dispositivos comunitarios y los cambios previstos para el Órgano de Revisión, que podrían reducir controles sobre internaciones involuntarias.
“La demanda supera la capacidad de respuesta”
El secretario de Salud Mental y Problemáticas de Consumo de Tierra del Fuego, David De Piero, aseguró que la reforma “no viene a resolver la crisis del sistema, sino que podría profundizarla”.
El funcionario advirtió que uno de los aspectos más preocupantes es el desfinanciamiento previsto en el proyecto, ya que elimina la obligación del Estado nacional de financiar políticas provinciales de salud mental y limita su rol a tareas de asesoramiento.
Según explicó, algunas consecuencias ya comienzan a observarse en la provincia con la reducción del Plan Remediar, la eliminación de subsidios para residencias interdisciplinarias y el recorte de programas de inclusión laboral.
“La demanda está hoy superando la capacidad de respuesta”, afirmó.
También remarcó las dificultades que enfrenta el sistema público para incorporar profesionales especializados debido a la competencia salarial con ofertas laborales del exterior.
Un debate que excede lo médico
Durante la asamblea también se planteó que la modificación impulsada por Nación cambia profundamente la concepción de salud mental.
Los participantes sostuvieron que el concepto de “padecimiento” permite contemplar problemáticas sociales, económicas y emocionales que requieren acompañamiento estatal aunque no constituyan un trastorno psiquiátrico específico.
En cambio, advirtieron que limitar el abordaje únicamente a categorías clínicas podría dejar fuera del sistema situaciones vinculadas a crisis económicas, duelos, violencia, consumos problemáticos o conflictos sociales.
El documento elaborado en Ushuaia será enviado a diputados y senadores nacionales fueguinos en medio de un creciente debate sobre el futuro de las políticas públicas de salud mental en Argentina.
No se les cae una idea que aporte DINERO a las pretensiones y ni siquiera dan el ejemplo aportando de sus propios recursos!!!!. Tuviste para pagar por FALOPA y ahora quieren que el resto de los argentinos de bien les paguemos rehabilitacion!!!!. Y encima casi todos los FISURAS de alli son FUEGUINOS!!!!!!.ResponderBorrar
¿Gorbacz otra vez? Por favor! ¿Pretende mantener la ley como está o al menos reconoce que debería recibir varias modificaciones? Qué país generoso!!ResponderBorrar
no se puede creer que todavía esté dando vueltas ese trolo sicópatade Leonardo GORBACZ, ex jefe de gabinete de la enferma de Bertone. Esa ley la arreglaron comprando votos los kirchneristas en su momento, a través de un arreglo politico.Borrar
LEONARDO GORBACZ, EL QUE NEGABA PAGAR LOS RUPE JUNTO CON BERTONE A LOS DISCAPACITADOS Y LO TUVO QUE HACER A TRAVÉS DE UNA ORDEN JUDICIAL.ResponderBorrar