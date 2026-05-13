Miles de fueguinos coparon las calles para rechazar el ajuste universitario de Milei

La cuarta Marcha Federal Universitaria volvió a mostrar una fuerte convocatoria en Tierra del Fuego, donde miles de personas se movilizaron este martes en Río Grande y Ushuaia para reclamar mayor financiamiento para las universidades públicas y expresar su rechazo a las políticas de ajuste impulsadas por el gobierno de Javier Milei.

En Río Grande, la principal concentración se desarrolló en la Plaza de las Américas, donde confluyeron estudiantes, docentes, trabajadores no docentes, sindicatos, jubilados, organizaciones sociales y agrupaciones políticas que acompañaron el reclamo en defensa del sistema universitario nacional.





La movilización comenzó en instalaciones de la Universidad Tecnológica Nacional y avanzó por distintos sectores de la ciudad con consignas vinculadas a la defensa de la educación pública, la ciencia y el sostenimiento presupuestario de las universidades.





En Ushuaia también se registró una importante convocatoria con participación de sectores universitarios, gremiales y sociales que advirtieron sobre el deterioro salarial de docentes y trabajadores no docentes, además de las dificultades económicas que enfrentan estudiantes universitarios por el congelamiento de becas y programas de asistencia.





Uno de los principales ejes de la protesta estuvo relacionado con el reclamo por la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso Nacional, una medida que distintos sectores consideran fundamental para sostener el funcionamiento académico y científico de las casas de estudio.





Durante la lectura del documento consensuado a nivel nacional, referentes universitarios denunciaron una fuerte caída en las transferencias presupuestarias y alertaron sobre un posible “vaciamiento progresivo” del sistema universitario y científico argentino si no existen respuestas concretas por parte del Gobierno nacional.





También remarcaron que los salarios universitarios atraviesan una de las situaciones más complejas de los últimos años, con pérdida del poder adquisitivo y crecientes dificultades para sostener las condiciones laborales y académicas dentro de las universidades públicas.





La jornada concluyó con actos y discursos tanto en Ushuaia como en Río Grande, donde los participantes reafirmaron la continuidad del reclamo y anticiparon nuevas acciones en defensa de la universidad pública, gratuita y federal.





La masiva convocatoria en Tierra del Fuego reflejó que el conflicto universitario continúa creciendo y ya trasciende el ámbito académico. El reclamo por financiamiento, salarios y sostenimiento del sistema educativo comenzó a consolidarse como uno de los principales focos de tensión social frente al ajuste impulsado por el Gobierno nacional, en un contexto donde las universidades advierten sobre serias dificultades para sostener su funcionamiento.