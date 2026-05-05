Martín Pérez y Gustavo Melella Inauguraron el parque eólico más austral del mundo en Río Grande

0 0 05 mayo 2026 2026-05-05T11:16:00-03:00 Editar esta nota

Inauguran parque eólico en Tierra del Fuego. TotalEnergies impulsa energía limpia y autoridades destacan impacto productivo.

El nuevo parque eólico en Cullen abastecerá yacimientos petroleros y busca ampliar la matriz energética. Autoridades destacaron la inversión.

La empresa TotalEnergies inauguró en el paraje Río Cullen el que presenta como el parque eólico más austral del mundo, un emprendimiento destinado a abastecer con energía renovable sus operaciones hidrocarburíferas en Tierra del Fuego.

Del acto participaron el gobernador Gustavo Melella y el intendente de Río Grande, Martín Perez, junto a otras autoridades provinciales y representantes del sector energético. El proyecto se ubica en el extremo norte de la isla y forma parte de una estrategia orientada a diversificar la matriz energética.

Durante la actividad, Perez destacó la relevancia del emprendimiento y lo definió como “un día histórico” para la provincia. En ese marco, valoró la inversión de la compañía, que lleva más de cuatro décadas operando en el territorio fueguino.

El jefe comunal subrayó además la importancia de generar sinergia entre el sector público y privado para fomentar nuevas inversiones. Según planteó, este tipo de proyectos no solo fortalecen la producción energética, sino que también pueden traducirse en oportunidades laborales y desarrollo económico.

Desde el sector oficial se remarcó que el parque permitirá reducir el consumo de gas en los procesos productivos, lo que a su vez posibilitaría destinar ese recurso al sistema nacional, generando ingresos adicionales.

Asimismo, se hizo hincapié en el potencial de la provincia para avanzar en energías limpias, en línea con tendencias globales que buscan reducir el impacto ambiental de las actividades industriales.

La inauguración del parque eólico abre un nuevo capítulo en la discusión sobre el modelo productivo fueguino. Si bien la inversión privada aparece como un motor clave, el desafío de fondo sigue siendo cómo traducir estos proyectos en beneficios concretos y sostenidos para la población local, más allá del impacto en la industria energética.

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Cronicas Fueguinas: Martín Pérez y Gustavo Melella Inauguraron el parque eólico más austral del mundo en Río Grande
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