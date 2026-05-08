Martín Perez cargó contra Milei y advirtió sobre el “empobrecimiento” de Tierra del Fuego

Críticas al planteo de reconversión económica





En otro tramo de la entrevista, el intendente cuestionó declaraciones del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien había planteado la posibilidad de impulsar una reconversión económica orientada al turismo.





“Hay ministros que han planteado que tenemos que ser un parque de diversiones. Habría que invitar a Sturzenegger a venir a Tierra del Fuego, con dos grados bajo cero, para entender nuestra realidad”, ironizó.





El jefe comunal recordó que el subrégimen industrial fue concebido históricamente bajo una lógica geopolítica y estratégica vinculada a la soberanía argentina en el Atlántico Sur.





“Tierra del Fuego está en el centro de la Argentina bicontinental, a mil kilómetros de la Antártida y a 500 kilómetros de Malvinas. No se puede analizar nuestra provincia solamente desde una lógica de mercado”, remarcó.





Cuestionamientos por Malvinas y “desmalvinización”





Perez también apuntó contra la postura del Gobierno nacional respecto a la cuestión Malvinas y vinculó el deterioro económico con una pérdida de soberanía territorial y simbólica.





“El Presidente es admirador de Margaret Thatcher. Además, dijo que los kelpers tenían derecho a la autodeterminación, algo absolutamente contrario a la posición histórica de la Argentina”, cuestionó.





Para el intendente riograndense, el debilitamiento industrial también tiene consecuencias estratégicas sobre la presencia argentina en el sur del país.





“Al despoblarse nuestra tierra y estar nuestra gente tan golpeada, también se genera un proceso de desmalvinización”, sostuvo.





En ese contexto, advirtió sobre el avance británico en el Atlántico Sur y reclamó una política más firme en defensa de la soberanía nacional.





Transporte y crisis municipal





Durante la entrevista, Perez también se refirió al impacto de los recortes nacionales sobre los municipios y aseguró que muchas administraciones locales están afrontando solas la prestación de servicios esenciales.





Explicó que el Municipio de Río Grande debió absorber con fondos propios los subsidios al transporte público para evitar una fuerte suba en el valor del boleto.





“La caída de recursos y programas nacionales nos afecta muchísimo. Muchos municipios del país estamos sosteniendo servicios esenciales solos”, afirmó.



