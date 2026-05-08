Martín Perez cargó contra Milei y advirtió sobre el “empobrecimiento” de Tierra del Fuego

Martín Perez criticó al Gobierno de Milei y advirtió sobre pérdida de empleo industrial y empobrecimiento en Tierra del Fuego.
El intendente de Río Grande, Martín Perez, lanzó duras críticas contra el gobierno de Javier Milei durante una entrevista brindada al periodista Gustavo Sylvestre en Su programa de C5N, donde advirtió sobre el deterioro económico y social que atraviesa Tierra del Fuego.
“El modelo económico ha venido a destruir la industria”, sostuvo el jefe comunal, quien remarcó que Río Grande concentra cerca del 80% del empleo industrial fueguino y que la ciudad se encuentra entre las más afectadas por la apertura de importaciones y la caída de la producción nacional.
Según detalló, durante los últimos dos años y medio se perdieron alrededor de 10 mil puestos de trabajo privados en la ciudad. “A fines de 2023 la industria tenía 11.500 trabajadores y hoy quedan 6.500”, afirmó.
Perez señaló además que el impacto no se limita únicamente al sector fabril, sino que también golpea a toda la economía indirecta vinculada a la actividad industrial. “Logística, gastronomía, servicios. Todo eso también fue golpeado”, lamentó.
Críticas al planteo de reconversión económica
En otro tramo de la entrevista, el intendente cuestionó declaraciones del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien había planteado la posibilidad de impulsar una reconversión económica orientada al turismo.
“Hay ministros que han planteado que tenemos que ser un parque de diversiones. Habría que invitar a Sturzenegger a venir a Tierra del Fuego, con dos grados bajo cero, para entender nuestra realidad”, ironizó.
El jefe comunal recordó que el subrégimen industrial fue concebido históricamente bajo una lógica geopolítica y estratégica vinculada a la soberanía argentina en el Atlántico Sur.
“Tierra del Fuego está en el centro de la Argentina bicontinental, a mil kilómetros de la Antártida y a 500 kilómetros de Malvinas. No se puede analizar nuestra provincia solamente desde una lógica de mercado”, remarcó.
Cuestionamientos por Malvinas y “desmalvinización”
Perez también apuntó contra la postura del Gobierno nacional respecto a la cuestión Malvinas y vinculó el deterioro económico con una pérdida de soberanía territorial y simbólica.
“El Presidente es admirador de Margaret Thatcher. Además, dijo que los kelpers tenían derecho a la autodeterminación, algo absolutamente contrario a la posición histórica de la Argentina”, cuestionó.
Para el intendente riograndense, el debilitamiento industrial también tiene consecuencias estratégicas sobre la presencia argentina en el sur del país.
“Al despoblarse nuestra tierra y estar nuestra gente tan golpeada, también se genera un proceso de desmalvinización”, sostuvo.
En ese contexto, advirtió sobre el avance británico en el Atlántico Sur y reclamó una política más firme en defensa de la soberanía nacional.
Transporte y crisis municipal
Durante la entrevista, Perez también se refirió al impacto de los recortes nacionales sobre los municipios y aseguró que muchas administraciones locales están afrontando solas la prestación de servicios esenciales.
Explicó que el Municipio de Río Grande debió absorber con fondos propios los subsidios al transporte público para evitar una fuerte suba en el valor del boleto.
“La caída de recursos y programas nacionales nos afecta muchísimo. Muchos municipios del país estamos sosteniendo servicios esenciales solos”, afirmó.
Las declaraciones de Martín Perez vuelven a exponer el fuerte choque político entre sectores del interior productivo y el modelo económico impulsado por el Gobierno nacional. En Tierra del Fuego, donde gran parte de la economía depende de la industria y del empleo asociado al subrégimen de promoción, el debate ya no gira solamente en torno a números económicos, sino también sobre el impacto social, poblacional y estratégico que podría tener un proceso sostenido de caída productiva en una provincia clave para la soberanía argentina.
El país la esta pasando mal mientras tanto el viajero frecuente peluca solo vive paseando sobre todo a ver a su amo anaranjado del norte.ResponderBorrar
La pobreza de Tierra del Fuego es tener peronistas gobernando desde hace años, dando cargos a amigos y militontos para oder mantenerse en el poder y seguir currando.ResponderBorrar
Nunca gestionan para progresar, solo quieren gente pobre para que los voten por un bolsón!!!
Son politicos mediocres trabando el desarrollo de una provincia hermosa con muchos recursos mineros, petroleros, de pesca y turisticos.
SON PERONCHOS CORRUPTOS, estamos en un país federal, UDS SON CULPABLES DE QUE NO AVANCEMOS, háganse cargo
Corran a ocultarse a España tienen tiempo los socialistas .ResponderBorrar
Pagaban los sueldos con la coparticipación y los aumentos hahaha los administradores y la plata de la provincia a donde se la llevan?.ResponderBorrar
martin perez el unico que le planto bandera ante todo argentina a mileiResponderBorrar
bien martin, vos lo enfrentas a mellela lo mantiene mileiResponderBorrar
mientras melella y vuoto tiene la imagen por el piso, martin perez crece, el proximo gobernador de tdfResponderBorrar
el unico potable del peronismo es martin perez. finResponderBorrar
aprende vuoto de uno que sabeResponderBorrar
Ah bueno.... los politicos de TDF se roban todo durante años y ahora la culpa es de Milei...ResponderBorrar
Martin: Me extraña de vos. Que se hagan cargo los que se tienen que hacer cargo.
Martín Perez, es el unico peronismo que me mantiene en el PJ, vuoto lo lleno de chantasResponderBorrar
Melella esta toda la semana en bs as, vuoto todo el dia meta palaResponderBorrar