López Silva admite que falta financiamiento mientras crecen los reclamos docentes por pagos indevidos

La crisis educativa en Tierra del Fuego volvió a quedar expuesta luego de que el ministro de Educación provincial, Pablo López Silva, reconociera públicamente la necesidad de avanzar con una Ley de Financiamiento Educativo y de Salud para sostener el sistema escolar fueguino.

Las declaraciones se dieron durante una nueva reunión de la Comisión N°4 de Educación de la Legislatura, donde el funcionario participó del debate sobre el proyecto impulsado por el Ejecutivo provincial. “Es necesario contar con una herramienta destinada a infraestructura, salarios y también a lo que nosotros llamamos la mochila educativa o pedagógica”, sostuvo López Silva.





Según explicó el ministro, durante el encuentro se analizaron posibles fuentes de financiamiento para fortalecer tanto el sistema educativo como el sanitario, además de evaluar información vinculada a infraestructura escolar, horas cátedra y funcionamiento operativo. “Quedamos en trabajar esa información y enviarla a la Legislatura para que la comisión continúe analizando el proyecto y podamos obtener esta ley de financiamiento que tanto se está pidiendo”, afirmó.





Sin embargo, las declaraciones del titular de Educación generaron nuevos cuestionamientos dentro de la comunidad docente, especialmente porque el reclamo por una ley de financiamiento no es reciente.





Desde hace casi dos años, distintos sectores educativos vienen denunciando problemas edilicios, falta de inversión y deterioro estructural en numerosas instituciones de la provincia. Sin ir más lejos, en el día de ayer se viralizo un compilado de videos en donde los docentes denuncias los problemas edilicios (VER)





(VER) La polémica creció aún más luego de que en las últimas horas se viralizaran videos grabados en escuelas fueguinas donde docentes mostraron filtraciones, calefacción deficiente, baños inutilizados, salidas de emergencia clausuradas, problemas eléctricos y sectores deteriorados.





Frente a ese escenario, comenzaron a multiplicarse las críticas hacia el Gobierno provincial y hacia el propio Ministerio de Educación. La pregunta que empezó a instalarse entre docentes y familias es directa: si el Gobierno reconoce que el sistema necesita financiamiento urgente y el reclamo viene realizándose desde hace años, ¿por qué la ley todavía no avanza de manera concreta?





Mientras el debate legislativo continúa, el conflicto con la docencia sumó además un nuevo episodio de tensión.





El Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) denunció que el Ministerio de Educación realizó una liquidación “arbitraria, discriminatoria y parcial” del ítem Material Didáctico, dejando afuera a numerosos sectores del sistema educativo.





quedaron excluidos del cobro supervisiones de distintos niveles, gabinetes escolares, bibliotecas, Junta de Clasificación, CENS y sectores del nivel superior. (VER) Según detalló el gremio,





Desde el sindicato calificaron la situación como “un ajuste encubierto” y acusaron al Ejecutivo provincial de incumplir acuerdos asumidos con la docencia. “Una decisión absolutamente injusta y discriminatoria”, señalaron desde SUTEF en un duro comunicado.





El gremio confirmó además que realizará presentaciones formales ante el Ministerio y ratificó medidas gremiales y retención de servicios en los sectores afectados. “El Ejecutivo debe revertir de inmediato esta decisión y liquidar lo adeudado”, reclamaron.





El nuevo conflicto vuelve a profundizar el desgaste entre el Gobierno provincial y la docencia fueguina en un contexto marcado por pérdida salarial, reclamos laborales y crecientes cuestionamientos sobre el destino de los recursos destinados al sistema educativo.





Las declaraciones de López Silva terminaron exponiendo una contradicción que atraviesa hoy al sistema educativo fueguino. Mientras el propio Gobierno admite públicamente que hacen falta recursos extraordinarios para infraestructura, salarios y funcionamiento escolar, las soluciones concretas siguen demorándose y los problemas continúan acumulándose en las escuelas.





La discusión ya no parece pasar por diagnosticar la crisis, porque tanto docentes como familias vienen señalándola desde hace años. El interrogante que empieza a instalarse es otro: si todos coinciden en que el sistema necesita financiamiento urgente, ¿por qué la respuesta sigue llegando cuando el deterioro ya es visible en prácticamente toda la provincia?