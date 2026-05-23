La Legislatura rechazó nuevamente la reforma constitucional y Melella anunció que irá a la Justicia

La Legislatura de Tierra del Fuego volvió a rechazar este viernes por la noche la continuidad del proceso de reforma parcial de la Constitución Provincial, luego de insistir con la derogación de la Ley 1529 pese al veto impuesto por el gobernador Gustavo Melella.

Durante la tercera sesión ordinaria del año, el cuerpo legislativo ratificó la derogación con una votación de 11 votos contra 3, profundizando así el enfrentamiento político e institucional entre el oficialismo provincial y una mayoría legislativa que se opone al avance de la reforma constitucional promovida por el Ejecutivo.





La decisión legislativa también incluye la notificación inmediata al Juzgado Electoral Provincial, encabezado por la jueza Mariel Zanini, para que se suspenda el proceso electoral vinculado a la elección de convencionales constituyentes prevista para el próximo 9 de agosto.





Tras conocerse el resultado de la votación, Melella expresó su rechazo a través de redes sociales y sostuvo que la medida representa “una ilegalidad que atenta directamente contra las instituciones democráticas y la seguridad jurídica” de la provincia. El mandatario provincial afirmó además que intentar frenar el proceso mediante una ley constituye “un hecho sin precedentes en la Argentina”.





El Gobernador también apuntó contra sectores políticos que, según señaló, “no quieren perder privilegios” dentro de la estructura institucional fueguina. En ese marco, defendió la necesidad de avanzar con una actualización constitucional y aseguró que la provincia necesita “renovarse y mirar hacia adelante”.





Desde el Ejecutivo provincial anticiparon que la disputa será llevada a la Justicia, en una nueva etapa del conflicto político que podría derivar en una fuerte controversia judicial sobre la validez del proceso de reforma constitucional y las facultades de la Legislatura para frenar la convocatoria ya iniciada.





La disputa por la reforma constitucional dejó de ser solamente un debate político y comenzó a transformarse en un conflicto institucional de alto voltaje en Tierra del Fuego. La confrontación entre el Ejecutivo y la Legislatura abre un escenario de incertidumbre jurídica y política que podría terminar definiéndose en los tribunales, mientras crecen las tensiones por el control del futuro institucional de la provincia.