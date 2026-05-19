La docencia fueguina endurece el conflicto y SUTEF va al paro

El SUTEF resolvió profundizar el conflicto salarial con el Gobierno de Tierra del Fuego luego de rechazar la última propuesta presentada en la mesa paritaria y confirmar un paro provincial de 48 horas.

La decisión se tomó durante el Congreso Provincial realizado de manera virtual este lunes 18 de mayo, donde participaron más de 180 delegadas, delegados e integrantes de las comisiones directivas del sindicato docente.





Según informó el gremio, el 90,7% de los mandatos escolares votó en contra de la oferta salarial elevada por el Ejecutivo al considerar que los aumentos propuestos se ubican por debajo de la inflación y no alcanzan para recomponer el poder adquisitivo de la docencia fueguina.





Las primeras medidas comenzaron este martes 19 de mayo con asambleas, desobligaciones y ceses parciales de actividades en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin.





En tanto, el miércoles 20 y jueves 21 de mayo se concretará un paro provincial de 48 horas con movilizaciones y concentraciones frente a edificios públicos y organismos provinciales en las tres ciudades fueguinas.





Desde el sindicato también confirmaron la realización de ollas populares durante las jornadas de protesta, en un contexto donde el gremio busca visibilizar la situación económica que atraviesan numerosos trabajadores de la educación.





Previo a la lectura de los mandatos, el secretario general del sindicato sostuvo que la provincia atraviesa una “profunda crisis política, económica, social e institucional”, situación que —según indicaron— impacta directamente sobre las condiciones laborales y salariales del sector docente.





El gremio confirmó además que fue convocado a una reunión con el gobernador Gustavo Melella para este martes 19 de mayo en Casa de Gobierno. Sin embargo, aclararon que el encuentro no modifica la agenda gremial ya definida por mayoría.





SUTEF anunció su adhesión al paro nacional convocado para el próximo 27 de mayo por el Frente Nacional Democrático por la Educación Pública, medida que buscará unificar reclamos salariales y presupuestarios en distintas provincias del país.





El conflicto docente vuelve a escalar en Tierra del Fuego en medio de un escenario económico cada vez más complejo. Mientras el Gobierno intenta contener el impacto fiscal de las negociaciones salariales, la docencia profundiza las medidas de fuerza reclamando una recomposición acorde al costo de vida de la provincia. El desafío político ahora pasa por evitar que la tensión continúe deteriorando el funcionamiento del sistema educativo fueguino.