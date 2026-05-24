Hackearon la página oficial de la Legislatura fueguina en medio de la crisis por la reforma constitucional

0 0 24 mayo 2026 2026-05-24T09:50:00-03:00 Editar esta nota

Hackearon la web oficial de la Legislatura fueguina en plena crisis política por la reforma constitucional.

El sitio oficial de la Legislatura de Tierra del Fuego apareció intervenido este domingo con mensajes de un presunto atacante informático. El episodio ocurrió horas después de la votación que ratificó la derogación de la reforma constitucional impulsada por el Gobierno de Gustavo Melella.

La página oficial de la Legislatura de Tierra del Fuego apareció hackeada este domingo en medio de la fuerte crisis política e institucional que atraviesa la provincia tras el enfrentamiento entre el Gobierno provincial y el Poder Legislativo por la reforma parcial de la Constitución fueguina.

Quienes intentaban ingresar al portal oficial se encontraron con una pantalla negra con estética similar a la película The Matrix, acompañada por letras verdes y mensajes atribuidos a un supuesto atacante identificado como “KORENVY”. Entre los textos que aparecían en el sitio podían leerse frases como “HACKED BY KORENVY” y “TU SISTEMA ESTÁ COMPROMETIDO”.

El episodio se produjo apenas horas después de que la Legislatura ratificara, por 11 votos contra 3, la derogación de la Ley 1529, norma que declaraba la necesidad de la reforma constitucional impulsada por el gobernador Gustavo Melella. La decisión legislativa profundizó el conflicto político entre el Ejecutivo y distintos sectores parlamentarios, en un escenario que ya anticipa una nueva disputa judicial.

Hasta el momento no existía información oficial detallando el alcance real del ataque informático. Tampoco se confirmó si el incidente afectó únicamente la portada pública del sitio web o si podrían haberse visto comprometidos sistemas internos, documentación administrativa o bases de datos vinculadas al funcionamiento legislativo.

El silencio institucional en torno al episodio generó preocupación y múltiples interrogantes sobre la seguridad informática de uno de los principales poderes del Estado provincial. Hasta ahora tampoco trascendieron detalles sobre eventuales investigaciones judiciales ni sobre la intervención de especialistas en ciberseguridad para determinar el origen del ataque.

Si bien no existe ninguna prueba oficial que vincule el hackeo con el conflicto político por la reforma constitucional, el momento en que ocurrió el ataque volvió a poner el foco sobre el clima de máxima tensión institucional que atraviesa actualmente la provincia.

El hackeo de la página oficial de la Legislatura no solo expone posibles falencias en materia de seguridad informática dentro del Estado fueguino, sino que también agrega un nuevo capítulo de incertidumbre a una crisis política que ya escaló al terreno judicial. En medio de acusaciones cruzadas, vetos, sesiones calientes y disputas institucionales, el episodio deja al descubierto la fragilidad de sistemas públicos estratégicos en un contexto de creciente conflictividad política.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,278,Espectaculos,96,Interes,2516,Interes General,3370,Internacionales,177,Locales,4568,Noticias Nacionales,1461,Policiale,10,Policiales,11638,Sociedad,5248,Tecno,85,Tendencias,181,Titulares,15497,Ultimas Noticias,13886,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Hackearon la página oficial de la Legislatura fueguina en medio de la crisis por la reforma constitucional
Hackearon la página oficial de la Legislatura fueguina en medio de la crisis por la reforma constitucional
Hackearon la web oficial de la Legislatura fueguina en plena crisis política por la reforma constitucional.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVIo2gR51Q0FpuV9ZK4UZN8d69d5BvbF0yfr9pQkTypSSb1Xz54cO9xg11_zIMegl14vb1ThQAncNKWqfThy_RCYNB2eo5oOr1SAm2tKmngwkyzpek4RGA0P9fB7zM8lUhKcDGuF6tQtHhNE7tI5VqLKbTDTy2oxOy62VdEn5GCzCcAdoKnDg-/w640-h366/hackeo%20de%20la%20pagina%20dde%20la%20legislatura%20en%20meddio%20de%20la%20sesion.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVIo2gR51Q0FpuV9ZK4UZN8d69d5BvbF0yfr9pQkTypSSb1Xz54cO9xg11_zIMegl14vb1ThQAncNKWqfThy_RCYNB2eo5oOr1SAm2tKmngwkyzpek4RGA0P9fB7zM8lUhKcDGuF6tQtHhNE7tI5VqLKbTDTy2oxOy62VdEn5GCzCcAdoKnDg-/s72-w640-c-h366/hackeo%20de%20la%20pagina%20dde%20la%20legislatura%20en%20meddio%20de%20la%20sesion.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/05/hackearon-la-pagina-oficial-de-la.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/05/hackearon-la-pagina-oficial-de-la.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos