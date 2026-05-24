Hackearon la página oficial de la Legislatura fueguina en medio de la crisis por la reforma constitucional

El sitio oficial de la Legislatura de Tierra del Fuego apareció intervenido este domingo con mensajes de un presunto atacante informático. El episodio ocurrió horas después de la votación que ratificó la derogación de la reforma constitucional impulsada por el Gobierno de Gustavo Melella.

La página oficial de la Legislatura de Tierra del Fuego apareció hackeada este domingo en medio de la fuerte crisis política e institucional que atraviesa la provincia tras el enfrentamiento entre el Gobierno provincial y el Poder Legislativo por la reforma parcial de la Constitución fueguina.





Quienes intentaban ingresar al portal oficial se encontraron con una pantalla negra con estética similar a la película The Matrix, acompañada por letras verdes y mensajes atribuidos a un supuesto atacante identificado como “KORENVY”. Entre los textos que aparecían en el sitio podían leerse frases como “HACKED BY KORENVY” y “TU SISTEMA ESTÁ COMPROMETIDO”.





El episodio se produjo apenas horas después de que la Legislatura ratificara, por 11 votos contra 3, la derogación de la Ley 1529, norma que declaraba la necesidad de la reforma constitucional impulsada por el gobernador Gustavo Melella. La decisión legislativa profundizó el conflicto político entre el Ejecutivo y distintos sectores parlamentarios, en un escenario que ya anticipa una nueva disputa judicial.





Hasta el momento no existía información oficial detallando el alcance real del ataque informático. Tampoco se confirmó si el incidente afectó únicamente la portada pública del sitio web o si podrían haberse visto comprometidos sistemas internos, documentación administrativa o bases de datos vinculadas al funcionamiento legislativo.





El silencio institucional en torno al episodio generó preocupación y múltiples interrogantes sobre la seguridad informática de uno de los principales poderes del Estado provincial. Hasta ahora tampoco trascendieron detalles sobre eventuales investigaciones judiciales ni sobre la intervención de especialistas en ciberseguridad para determinar el origen del ataque.





Si bien no existe ninguna prueba oficial que vincule el hackeo con el conflicto político por la reforma constitucional, el momento en que ocurrió el ataque volvió a poner el foco sobre el clima de máxima tensión institucional que atraviesa actualmente la provincia.





El hackeo de la página oficial de la Legislatura no solo expone posibles falencias en materia de seguridad informática dentro del Estado fueguino, sino que también agrega un nuevo capítulo de incertidumbre a una crisis política que ya escaló al terreno judicial. En medio de acusaciones cruzadas, vetos, sesiones calientes y disputas institucionales, el episodio deja al descubierto la fragilidad de sistemas públicos estratégicos en un contexto de creciente conflictividad política.