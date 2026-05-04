El reclamo por el gas escala en Tierra del Fuego y ahora exigen que Melella promulgue la ley sin demoras

0 0 04 mayo 2026 2026-05-04T06:57:00-03:00 Editar esta nota

El conflicto por las tarifas de gas en Tierra del Fuego suma un nuevo capítulo, con un reclamo que ya unifica a sectores de Ushuaia y Río Gr...

Vecinos y organizaciones de Ushuaia y Río Grande unificaron el reclamo tras la suspensión del recorte. Piden promulgación urgente y rendición de cuentas.
El conflicto por las tarifas de gas en Tierra del Fuego suma un nuevo capítulo, con un reclamo que ya unifica a sectores de Ushuaia y Río Grande bajo una misma consigna: frenar los ajustes y garantizar medidas concretas frente al impacto económico en los hogares.

Luego de que la Legislatura provincial avanzara con la suspensión del recorte, vecinos y organizaciones destacaron el resultado como un paso clave en la lucha contra los tarifazos, aunque advirtieron que el proceso aún no está cerrado.

Desde Río Grande, distintos sectores señalaron que continuarán acompañando el reclamo con acciones de control y seguimiento, poniendo el foco en el manejo de fondos destinados a obras, en particular una deuda estimada en 1.000 millones de pesos vinculada a compromisos incumplidos.

En ese marco, el eje del conflicto ahora se traslada al Poder Ejecutivo provincial. Los manifestantes exigen que el gobernador Gustavo Melella promulgue la ley sin dilaciones y evite cualquier intento de veto que deje sin efecto la medida.

El reclamo también incorpora cuestionamientos a políticas previas, como la implementación de bonos vinculados a la Ley 1312, señalados por sectores críticos como parte de un esquema que no resolvió el problema de fondo en materia energética.

El avance legislativo marca un punto de inflexión, pero también deja en evidencia que las decisiones clave siguen dependiendo de la voluntad política del Ejecutivo. En una provincia donde el gas es una necesidad básica, cualquier demora o retroceso puede traducirse directamente en más presión sobre una población que ya enfrenta un contexto económico complejo.

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