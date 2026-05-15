El hielo volvió a jugar una mala pasada en la Ruta 3 y una camioneta terminó volcada

Un nuevo accidente de tránsito se registró este viernes por la mañana sobre la Ruta Nacional N° 3, donde una camioneta terminó volcada al costado de la calzada en cercanías de Tolhuin.

Según informó la Comisaría de Tolhuin, el hecho ocurrió alrededor de las 09:55 horas a la altura del kilómetro 2977, momento en que se activó un operativo de emergencia por un despiste seguido de vuelco.





Al arribar al lugar, los efectivos encontraron una camioneta Ford Ranger de color rojo volcada sobre su lateral izquierdo. Sus dos ocupantes habían logrado salir del vehículo antes de la llegada de los equipos de emergencia.





De acuerdo a las primeras informaciones brindadas en el lugar, el conductor —identificado como Fernando Temari— habría perdido el control del rodado debido al estado resbaladizo de la ruta, una situación frecuente durante el inicio de la temporada invernal en Tierra del Fuego.





Por precaución, ambas personas fueron trasladadas en ambulancia al Hospital Modular de Tolhuin para su evaluación médica, aunque en principio no trascendieron lesiones de gravedad.





Personal policial llevó adelante las actuaciones correspondientes mientras se trabajó para garantizar la seguridad en el sector y evitar nuevos inconvenientes sobre la ruta.





El episodio volvió a reflejar las complicaciones que comienzan a registrarse sobre las rutas fueguinas con la llegada de las bajas temperaturas, el hielo y las primeras nevadas del invierno.





Cada temporada invernal vuelve a poner a prueba las condiciones de circulación en Tierra del Fuego. El hielo sobre la calzada y las bajas temperaturas continúan siendo factores de riesgo para quienes transitan diariamente la Ruta 3, donde las autoridades insisten en la necesidad de extremar precauciones y utilizar equipamiento adecuado para evitar accidentes.