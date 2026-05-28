El Gobierno fueguino salió a buscar turistas con publicidad masiva en Buenos Aires

El INFUETUR lanzó una fuerte campaña publicitaria en la Ciudad de Buenos Aires para intentar atraer turistas durante la temporada invernal. Habrá publicidad en shoppings, subtes, pantallas gigantes, universidades y redes sociales mientras el sector turístico fueguino enfrenta una fuerte caída de actividad y preocupación por la temporada.

En medio de la preocupación que atraviesa el sector turístico por la caída del consumo y la incertidumbre económica nacional, el Instituto Fueguino de Turismo (INFUETUR) puso en marcha una fuerte campaña de promoción para intentar posicionar nuevamente al “Fin del Mundo” como uno de los principales destinos invernales del país.





La estrategia publicitaria se desarrolla principalmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, principal mercado emisor de turistas hacia Tierra del Fuego, e incluye una amplia presencia en espacios de alto tránsito y plataformas digitales.





Según informaron desde el organismo provincial, la campaña se extenderá durante dos meses e incluirá publicidad en mupis digitales, pantallas LED, dispositivos 3D y cartelería gigante ubicada en avenidas estratégicas y nodos de transporte de Buenos Aires.





Además, la promoción también aparecerá en bocas de subte, sedes de gimnasios Sport Club Premium, centros comerciales como Alto Palermo Shopping y Patio Bullrich, y en unas 25 universidades privadas de la capital federal.





El presidente del INFUETUR, Dante Querciali, explicó que la campaña forma parte del plan de marketing turístico provincial y busca instalar a Tierra del Fuego como un destino de nieve, aventura, gastronomía y naturaleza.





“Con este tipo de acciones se busca impulsar la llegada de turistas nacionales e internacionales, dinamizar la economía local y destacar la oferta de nieve, deportes invernales y paisajes únicos que solo Tierra del Fuego puede ofrecer”, sostuvo el funcionario.





La estrategia también apunta con fuerza al terreno digital. Desde el organismo señalaron que se desplegó una campaña específica en redes sociales como Instagram, Facebook y YouTube, junto con publicidad en motores de búsqueda y anuncios segmentados en portales web y sitios de noticias.





El objetivo es captar tanto a quienes ya están planificando vacaciones de invierno como a potenciales turistas interesados en escapadas vinculadas a nieve, relax y turismo aventura.





Desde el INFUETUR remarcaron además que buscan consolidar el posicionamiento del “Fin del Mundo” como “el destino de nieve más austral, natural y místico de Argentina”.





Sin embargo, el lanzamiento de la campaña también se da en un contexto delicado para el sector turístico fueguino. Hoteles, agencias y prestadores vienen advirtiendo una fuerte caída en reservas, aumento de costos y un escenario económico complejo que afecta tanto al turismo nacional como al internacional.





A esto se suma el encarecimiento general de los viajes internos, el aumento en servicios y transporte, y la preocupación de comerciantes y operadores turísticos por una temporada invernal que todavía genera incertidumbre.





Mientras Tierra del Fuego apuesta nuevamente a vender la postal del “Fin del Mundo” en Buenos Aires, el gran desafío será convertir esa millonaria presencia publicitaria en turistas reales que lleguen a la provincia. En un contexto económico cada vez más golpeado, el sector turístico fueguino enfrenta una temporada clave donde no alcanza solamente con campañas de marketing: también será determinante el impacto de los costos, la conectividad y el bolsillo de quienes todavía evalúan si pueden viajar o no.



