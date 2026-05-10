Detuvieron a un joven tras escapar de un local céntrico sin pagar la reparación de un celular

El hecho ocurrió en un comercio de avenida San Martín al 800 de Río Grande. El sospechoso retiró el teléfono reparado y se retiró del lugar sin abonar el trabajo realizado. Fue interceptado por la Policía a pocas cuadras del local.

Un joven de 23 años fue detenido este jueves por la tarde en Río Grande luego de protagonizar un insólito episodio en un comercio céntrico dedicado a la reparación de teléfonos celulares.





Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió en un local ubicado sobre avenida San Martín al 800, donde el joven había dejado previamente un teléfono celular para ser reparado.





Al momento de retirarlo, y aprovechando un descuido del personal del comercio, tomó el aparato y abandonó rápidamente el lugar sin efectuar el pago correspondiente por el trabajo realizado.





Frente a la situación, el propietario del local comenzó a seguir al sospechoso mientras alertaba a la Policía sobre lo ocurrido.





Minutos después, personal policial logró interceptar al joven en la intersección de las calles Obligado y Thorne, donde finalmente fue aprehendido.





El detenido fue identificado como Elías Da Cruz y quedó a disposición de la Justicia, que interviene en la causa para determinar los pasos procesales correspondientes. Las actuaciones quedaron a cargo de la Policía provincial.