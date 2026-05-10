Detuvieron a un joven tras escapar de un local céntrico sin pagar la reparación de un celular

0 0 10 mayo 2026 2026-05-10T04:50:00-03:00 Editar esta nota

Detuvieron en Río Grande a un joven acusado de escapar de un comercio céntrico sin pagar la reparación de un celular.

El hecho ocurrió en un comercio de avenida San Martín al 800 de Río Grande. El sospechoso retiró el teléfono reparado y se retiró del lugar sin abonar el trabajo realizado. Fue interceptado por la Policía a pocas cuadras del local.
El hecho ocurrió en un comercio de avenida San Martín al 800 de Río Grande. El sospechoso retiró el teléfono reparado y se retiró del lugar sin abonar el trabajo realizado. Fue interceptado por la Policía a pocas cuadras del local.

Un joven de 23 años fue detenido este jueves por la tarde en Río Grande luego de protagonizar un insólito episodio en un comercio céntrico dedicado a la reparación de teléfonos celulares.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió en un local ubicado sobre avenida San Martín al 800, donde el joven había dejado previamente un teléfono celular para ser reparado.

Al momento de retirarlo, y aprovechando un descuido del personal del comercio, tomó el aparato y abandonó rápidamente el lugar sin efectuar el pago correspondiente por el trabajo realizado.

Frente a la situación, el propietario del local comenzó a seguir al sospechoso mientras alertaba a la Policía sobre lo ocurrido.

Minutos después, personal policial logró interceptar al joven en la intersección de las calles Obligado y Thorne, donde finalmente fue aprehendido.

El detenido fue identificado como Elías Da Cruz y quedó a disposición de la Justicia, que interviene en la causa para determinar los pasos procesales correspondientes. Las actuaciones quedaron a cargo de la Policía provincial.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,278,Espectaculos,94,Interes,2506,Interes General,3362,Internacionales,177,Locales,4523,Noticias Nacionales,1461,Policiale,10,Policiales,11629,Sociedad,5232,Tecno,84,Tendencias,180,Titulares,15443,Ultimas Noticias,13832,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Detuvieron a un joven tras escapar de un local céntrico sin pagar la reparación de un celular
Detuvieron a un joven tras escapar de un local céntrico sin pagar la reparación de un celular
Detuvieron en Río Grande a un joven acusado de escapar de un comercio céntrico sin pagar la reparación de un celular.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcbNvJxF-DT22-0VbUenSD5IJmVDgZzxSEuquzBAzJ6DGfMJLNN-mb8V06pCXuYSSpnhtsspB0XgkuOsK1gJEQIm1q0sbgmGksKZOhlSrXWe_26QMiF56A0Zxp0G7g3xY2VnBq16Khu_jsZQNAtzTBpCmYLL_Lx8vqCfxvJpKWdxZPF1AkLK-Z/w640-h366/detenido%20por%20irse%20sin%20pagar%20el%20arreglo%20del%20movil.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcbNvJxF-DT22-0VbUenSD5IJmVDgZzxSEuquzBAzJ6DGfMJLNN-mb8V06pCXuYSSpnhtsspB0XgkuOsK1gJEQIm1q0sbgmGksKZOhlSrXWe_26QMiF56A0Zxp0G7g3xY2VnBq16Khu_jsZQNAtzTBpCmYLL_Lx8vqCfxvJpKWdxZPF1AkLK-Z/s72-w640-c-h366/detenido%20por%20irse%20sin%20pagar%20el%20arreglo%20del%20movil.png
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/05/detuvieron-un-joven-tras-escapar-de-un.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/05/detuvieron-un-joven-tras-escapar-de-un.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos