Crecen las críticas contra la gestión de Martín Perez por los salarios municipales en Río Grande

0 0 24 mayo 2026 2026-05-24T13:27:00-03:00 Editar esta nota

Trabajadores municipales de Río Grande cuestionaron los aumentos salariales anunciados por la gestión de Martín Perez.

El último anuncio salarial del Municipio de Río Grande generó malestar entre trabajadores municipales, que consideran insuficientes los aumentos frente al costo de vida y apuntan contra la gestión de Martín Perez.
El reciente acuerdo salarial anunciado por el Municipio de Río Grande no logró desactivar el descontento que existe entre distintos sectores de trabajadores municipales, donde continúan creciendo las críticas hacia la gestión del intendente Martín Perez por la situación económica que atraviesan los empleados comunales.

Desde el Ejecutivo municipal se informó un incremento del 4,5% para las categorías municipales y la fijación de pisos salariales de $1.200.000 para agentes con secundario completo y de $1.100.000 para quienes no cuentan con ese nivel educativo. Sin embargo, trabajadores sostienen que los aumentos “quedaron atrasados” frente a la inflación y al fuerte incremento del costo de vida en Río Grande.

El malestar se profundizó luego de conocerse las escalas salariales correspondientes a distintas categorías municipales, cuyos haberes rondan entre los $734 mil y $810 mil pesos. Empleados consultados aseguran que esos ingresos resultan insuficientes para afrontar gastos básicos como alquileres, alimentos, servicios, transporte y tarifas.

“Los aumentos siempre llegan tarde y por detrás de la inflación”, señalaron trabajadores municipales, quienes advierten que la pérdida del poder adquisitivo ya impacta directamente en la economía cotidiana de numerosas familias vinculadas al ámbito comunal.

Las críticas también apuntan a la distancia entre los anuncios oficiales y la realidad económica que describen los propios empleados. En distintos sectores municipales sostienen que mientras desde la gestión se destacan acuerdos salariales como señales de recuperación, muchos trabajadores continúan atravesando dificultades para cubrir necesidades básicas.

El escenario económico y salarial se da además en un contexto provincial marcado por reclamos gremiales, discusiones paritarias y creciente tensión en distintos organismos públicos de Tierra del Fuego frente al avance de la inflación y el deterioro de los ingresos estatales.

La situación salarial en el Municipio de Río Grande vuelve a reflejar una problemática, acuerdos que rápidamente pierden valor frente al aumento constante del costo de vida. Mientras desde los gobiernos se anuncian recomposiciones salariales, el malestar de los trabajadores continúa creciendo y expone una brecha cada vez más marcada entre los discursos oficiales y la realidad económica diaria de muchas familias municipales.

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Cronicas Fueguinas: Crecen las críticas contra la gestión de Martín Perez por los salarios municipales en Río Grande
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