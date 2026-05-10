Continúa la alerta sanitaria internacional por Hantavirus

Autoridades sanitarias de distintos países intentan localizar a pasajeros y contactos estrechos del crucero MV Hondius, donde ya se confirma...
Autoridades sanitarias de distintos países intentan localizar a pasajeros y contactos estrechos del crucero MV Hondius, donde ya se confirmaron cinco casos de hantavirus y tres fallecimientos. La investigación internacional sigue apuntando al posible origen del contagio antes de la salida desde Ushuaia.
La investigación internacional por el brote de hantavirus detectado a bordo del crucero MV Hondius ingresó en una etapa crítica. Organismos sanitarios de distintos países trabajan contrarreloj para rastrear a pasajeros que abandonaron el barco antes de que se confirmaran los primeros casos positivos y también a todas las personas que pudieron haber tenido contacto estrecho con ellos.
Hasta el momento, la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó cinco casos positivos vinculados al crucero y tres fallecimientos relacionados con la cepa Andes del virus, una variante considerada especialmente sensible porque puede transmitirse entre personas mediante contacto estrecho.
A pesar de la preocupación global, la OMS aclaró que el episodio no representa un escenario similar al de la pandemia de Covid-19. “La transmisión requiere contacto estrecho e íntimo”, señalaron desde el organismo internacional.
Sin embargo, el largo período de incubación del hantavirus —que puede extenderse hasta seis semanas— mantiene en alerta a numerosos sistemas sanitarios internacionales ante la posibilidad de que aparezcan nuevos contagios en distintos países.
Un viaje que comenzó en Ushuaia
El crucero de lujo, operado por Oceanwide Expeditions, zarpó desde Ushuaia el pasado 1 de abril con alrededor de 150 pasajeros y tripulantes provenientes de 28 países.
La embarcación inició una travesía hacia Cabo Verde y posteriormente continuó rumbo a las Islas Canarias.
Uno de los puntos que más preocupa a las autoridades sanitarias es que decenas de personas desembarcaron previamente en la isla de Santa Elena el 24 de abril, antes de que se confirmara oficialmente el brote.
A partir de allí comenzó una compleja carrera internacional para rastrear contactos y monitorear posibles síntomas en personas dispersas por distintos continentes.
Países bajo monitoreo sanitario
La OMS confirmó que mantiene coordinación con al menos doce países que realizan seguimiento epidemiológico sobre ciudadanos vinculados al crucero.
Entre ellos aparecen Alemania, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Países Bajos, Reino Unido, Singapur, Suecia, Suiza y Turquía.
En Estados Unidos, organismos sanitarios de varios estados ya iniciaron monitoreos preventivos sobre pasajeros que regresaron desde el barco.
En Reino Unido, al menos tres ciudadanos presentan sospechas de hantavirus, mientras otros permanecen aislados preventivamente. BBC envío a Matias Zibell, corresponsal de la cadena de radiodifusión más grande del mundo para cubrir el caso de cerca.
En Suiza se confirmó un caso positivo de la cepa Andes en un pasajero que había desembarcado previamente en Santa Elena.
Mientras tanto, en Francia se identificó a varias personas que tuvieron contacto con una de las víctimas fallecidas en Sudáfrica.
La hipótesis que apunta a Sudamérica
La principal línea investigativa continúa enfocándose sobre un posible contagio previo al embarque.
Según la OMS, la pareja neerlandesa que presentó los primeros síntomas había realizado durante meses un recorrido turístico por Argentina, Chile y Uruguay, incluyendo actividades de observación de aves en distintas regiones.
Las autoridades sanitarias argentinas investigan si el contagio pudo haberse producido durante esa etapa del viaje, especialmente tras las versiones que ubicaron bajo análisis al basural de Ushuaia y otros puntos vinculados a fauna silvestre y roedores.
Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre el origen exacto del brote.
Tensión en España por la llegada del barco
La llegada del MV Hondius a las Islas Canarias también generó fuertes discusiones políticas y sanitarias en España.
Aunque las autoridades nacionales autorizaron el operativo sanitario, el presidente canario Fernando Clavijo expresó públicamente su rechazo al arribo del crucero.
“No puedo permitir que entre en Canarias”, sostuvo inicialmente.
Finalmente se confirmó que el barco no atracará directamente en puerto y permanecerá fondeado mientras se realizan controles médicos a los pasajeros y tripulantes que permanecen a bordo.
Los ciudadanos españoles serán derivados a cuarentena preventiva en Madrid, mientras que los pasajeros extranjeros serán repatriados a sus respectivos países si no presentan síntomas.
El brote del MV Hondius se convirtió en uno de los episodios sanitarios internacionales más sensibles de los últimos años vinculados al hantavirus. Aunque la OMS descarta un escenario pandémico, el caso expuso la complejidad que implica rastrear contactos internacionales en un mundo atravesado por el turismo global y los viajes de larga distancia.
La situación también volvió a colocar a Ushuaia en el centro de la atención internacional, mientras continúan las investigaciones para determinar el origen exacto de los contagios y evaluar si existieron condiciones ambientales o sanitarias que facilitaron la exposición al virus.
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