Continúa la alerta sanitaria internacional por Hantavirus

Un viaje que comenzó en Ushuaia





El crucero de lujo, operado por Oceanwide Expeditions, zarpó desde Ushuaia el pasado 1 de abril con alrededor de 150 pasajeros y tripulantes provenientes de 28 países.





La embarcación inició una travesía hacia Cabo Verde y posteriormente continuó rumbo a las Islas Canarias.





Uno de los puntos que más preocupa a las autoridades sanitarias es que decenas de personas desembarcaron previamente en la isla de Santa Elena el 24 de abril, antes de que se confirmara oficialmente el brote.





A partir de allí comenzó una compleja carrera internacional para rastrear contactos y monitorear posibles síntomas en personas dispersas por distintos continentes.

Países bajo monitoreo sanitario





La OMS confirmó que mantiene coordinación con al menos doce países que realizan seguimiento epidemiológico sobre ciudadanos vinculados al crucero.





Entre ellos aparecen Alemania, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Países Bajos, Reino Unido, Singapur, Suecia, Suiza y Turquía.





En Estados Unidos, organismos sanitarios de varios estados ya iniciaron monitoreos preventivos sobre pasajeros que regresaron desde el barco.





En Reino Unido, al menos tres ciudadanos presentan sospechas de hantavirus, mientras otros permanecen aislados preventivamente. BBC envío a Matias Zibell, corresponsal de la cadena de radiodifusión más grande del mundo para cubrir el caso de cerca.





En Suiza se confirmó un caso positivo de la cepa Andes en un pasajero que había desembarcado previamente en Santa Elena.





Mientras tanto, en Francia se identificó a varias personas que tuvieron contacto con una de las víctimas fallecidas en Sudáfrica.





La hipótesis que apunta a Sudamérica





La principal línea investigativa continúa enfocándose sobre un posible contagio previo al embarque.





Según la OMS, la pareja neerlandesa que presentó los primeros síntomas había realizado durante meses un recorrido turístico por Argentina, Chile y Uruguay, incluyendo actividades de observación de aves en distintas regiones.





Las autoridades sanitarias argentinas investigan si el contagio pudo haberse producido durante esa etapa del viaje, especialmente tras las versiones que ubicaron bajo análisis al basural de Ushuaia y otros puntos vinculados a fauna silvestre y roedores.





Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre el origen exacto del brote.