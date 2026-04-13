Vientos sin control en Ushuaia: un árbol cayó sobre dos autos y expone la falta de prevención

Viento tiró un árbol sobre autos en Ushuaia. Sin heridos, pero crecen los cuestionamientos por falta de prevención.
Las fuertes ráfagas de viento que azotaron Ushuaia durante la madrugada volvieron a dejar al descubierto un problema recurrente: la falta de prevención ante fenómenos climáticos anunciados.
En la intersección de Del Pipo y Los Ñires, un árbol de gran porte cayó sobre dos vehículos estacionados —un Volkswagen Gol Trend y un Toyota Etios— provocando importantes daños materiales.
Si bien en esta oportunidad no hubo que lamentar personas heridas, el episodio podría haber tenido consecuencias mucho más graves, teniendo en cuenta que se trata de una zona transitada y que el hecho ocurrió en un horario donde aún circulan vecinos.
En el lugar trabajaron servicios de emergencia, que retiraron el árbol y liberaron la calzada para restablecer el tránsito. Sin embargo, el operativo llegó después del hecho consumado.
El dato no es menor: el Servicio Meteorológico había emitido advertencias por fuertes vientos. Es decir, el escenario estaba previsto.
Esto vuelve a poner en discusión el estado del arbolado urbano y la ausencia de tareas preventivas sostenidas. ¿Cuántos árboles representan un riesgo real en distintos sectores de la ciudad? ¿Se realizan controles periódicos o solo se actúa cuando el problema ya ocurrió?
Mientras tanto, los vecinos quedan expuestos. Porque cuando el viento sopla fuerte en Ushuaia, no solo caen árboles: también cae la previsión.
Que nota ridiculs. Faltaba que piden la tala de todos los arboles grandes por las dudasResponderBorrar
Amigo cronicas, deja de usar IA para redactar que no tiene ningun sentido el texto. Prefiero verte escribiendo con errores ortograficos como toda la vidaResponderBorrar
Los cara de viento bolitas y hobbits aldeanosResponderBorrar
no sabia que hay vientos controlados ! ,,,ResponderBorrar
uh .. otra razon mas para catena de hacer paro !ResponderBorrar
prevencion seria hacer toda la montaña una gran parque nacional y q dejen de desmontar mamertosResponderBorrar
Por el desastre pensé que habían llegado los pelucas que hacen desastres en todo el país.ResponderBorrar
Que nota pedorra. No se entiende nada. Es el viento chabon. Es TDF.ResponderBorrar
Mandar a los vagos a cortar árboles es al pedo si están todos drogados y borrachos y son unos inútilesResponderBorrar
Que desubicados los de emergencias!!ResponderBorrar
Debían llegar antes de que el árbol se cayera ... 🤌🏻🤌🏻🤌🏻🤌🏻
Qué les pasa Crónicas??
Paren de criticar pavadas
JAJAJJAA, A VECES ME HACES REIR CRONICAS ¿QUERES QUE TALEN LOS POCOS ARBOLES QUE QUEDAN PORQUE LA GILADA NO ES CAPAZ DE HACER UN GARAGE EN LA CASA?ResponderBorrar
Qué hacían 2 autos estacionados debajo de un árbol!? Qué irresponsables.ResponderBorrar
Hay que denunciar a Innovar porque no talaron los árboles, sabiendo que pueden caerse encima de alguien o un auto. Por suerte no hubo que lamentar víctimas.ResponderBorrar
o sea que quieren frenar el viento cortando arboles... es al reves!ResponderBorrar