Vientos sin control en Ushuaia: un árbol cayó sobre dos autos y expone la falta de prevención

Las fuertes ráfagas de viento que azotaron Ushuaia durante la madrugada volvieron a dejar al descubierto un problema recurrente: la falta de prevención ante fenómenos climáticos anunciados.

En la intersección de Del Pipo y Los Ñires, un árbol de gran porte cayó sobre dos vehículos estacionados —un Volkswagen Gol Trend y un Toyota Etios— provocando importantes daños materiales.





Si bien en esta oportunidad no hubo que lamentar personas heridas, el episodio podría haber tenido consecuencias mucho más graves, teniendo en cuenta que se trata de una zona transitada y que el hecho ocurrió en un horario donde aún circulan vecinos.





En el lugar trabajaron servicios de emergencia, que retiraron el árbol y liberaron la calzada para restablecer el tránsito. Sin embargo, el operativo llegó después del hecho consumado.





El dato no es menor: el Servicio Meteorológico había emitido advertencias por fuertes vientos. Es decir, el escenario estaba previsto.





Esto vuelve a poner en discusión el estado del arbolado urbano y la ausencia de tareas preventivas sostenidas. ¿Cuántos árboles representan un riesgo real en distintos sectores de la ciudad? ¿Se realizan controles periódicos o solo se actúa cuando el problema ya ocurrió?





Mientras tanto, los vecinos quedan expuestos. Porque cuando el viento sopla fuerte en Ushuaia, no solo caen árboles: también cae la previsión.