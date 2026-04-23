(Vídeo) Movilizacion de ASPUE, denuncia exclusión de paritarias y el Gobierno profundiza el conflicto salarial

Profesionales de la administración pública protestaron frente a Casa de Gobierno en Ushuaia. Denuncian falta de diálogo y exclusión directa de las negociaciones salariales.

El conflicto salarial en la administración pública de Tierra del Fuego sumó un nuevo capítulo de tensión este jueves, cuando trabajadores nucleados en ASPUE y EPU se manifestaron frente a Casa de Gobierno para exigir la apertura urgente de paritarias. La protesta visibilizó el creciente malestar del sector ante la falta de respuestas del Ejecutivo provincial.





El secretario general de ASPUE, José Luis Piedra, denunció públicamente que el gremio fue excluido de manera deliberada de una reciente reunión convocada por el Gobierno con otros sindicatos. “Había una orden de que no nos inviten”, afirmó, dejando en evidencia un escenario de ruptura en los canales institucionales de diálogo.





Según detallaron desde el gremio, desde comienzos de 2026 vienen solicitando la reactivación del acta acuerdo firmada en 2025, sin obtener respuestas. Los intentos incluyeron presentaciones formales, comunicaciones directas con funcionarios y reiteradas presencias en Casa de Gobierno. “No hemos tenido ningún tipo de respuesta, ni formal ni informal”, remarcó Piedra.





La última reunión oficial entre el Gobierno y ASPUE se realizó en noviembre del año pasado. Desde entonces, no hubo nuevas instancias de negociación salarial. Si bien el gremio logró un encuentro con el actual ministro de Economía, aclararon que fue por temas puntuales y no incluyó la discusión de salarios, uno de los principales reclamos del sector.





En cuanto a la situación salarial, los trabajadores señalaron que el último incremento se aplicó en noviembre de 2025, pero no surgió de una negociación paritaria propia, sino de la implementación automática de una normativa vigente. El reclamo central continúa siendo la equiparación salarial con organismos de control, una demanda histórica que sigue sin resolverse.





El conflicto se agravó en los últimos días cuando, durante una manifestación, los trabajadores denunciaron que se les impidió el ingreso al edificio gubernamental. “Nos cerraron directamente la puerta” , sostuvo Piedra, quien además desmintió versiones oficiales sobre incidentes violentos, asegurando que el gremio mantiene una conducta pacífica.





La exclusión de un sector clave de la administración pública de las mesas de negociación no solo expone una crisis salarial, sino también un preocupante déficit institucional en la gestión del diálogo político. En un contexto económico complejo, la falta de respuestas del Gobierno provincial no hace más que profundizar el conflicto y tensionar aún más la relación con los trabajadores estatales, dejando en evidencia una estrategia que prioriza el silencio antes que la resolución.



