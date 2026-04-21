Puerto de Ushuaia: Certificación internacional previa a intervención genera controversia

La intervención federal del puerto de Ushuaia suma un elemento que podría alterar por completo la discusión: días antes de la medida, la terminal contaba con una certificación internacional vigente en materia de seguridad, emitida por la Prefectura Naval Argentina.

El documento en cuestión es la Declaración de Cumplimiento de Instalación Portuaria, fechada el 14 de enero de 2026, apenas ocho días antes de la intervención dispuesta el 22 de enero. Allí se certifica que la operatoria portuaria se ajustaba a los estándares del Código PBIP y al Capítulo XI-2 del Convenio SOLAS.





El dato adquiere especial relevancia porque la medida impulsada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) se fundamentó, justamente, en presuntas falencias en materia de seguridad. Sin embargo, el certificado —identificado como Declaración N° 15/2024 y emitido en carácter de duplicado— acredita que la Dirección Provincial de Puertos cumplía con todos los requisitos exigidos a nivel internacional.





El documento detalla que la terminal contaba con un sistema integral de protección, incluyendo evaluación de riesgos, control de accesos, vigilancia de áreas sensibles y un plan de seguridad aprobado. Además, fija su vigencia hasta el 29 de octubre de 2029, lo que refuerza la idea de que el puerto estaba plenamente habilitado para operar bajo estándares internacionales.





En este escenario, el presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Murcia, fue contundente: “ANPYN tenía el certificado y no trascendió”, afirmó, poniendo en duda el manejo de la información previo a la intervención.









Murcia también se refirió al proceso técnico previo a la certificación: “No teníamos más pendientes”, indicó en relación a las observaciones realizadas durante la inspección. Y remarcó: “El puerto estaba certificado hasta 2029”.





Otro aspecto que genera controversia es la circulación del documento. Según explicó, el certificado ya había sido entregado al organismo nacional y luego se les informó que recibirían un duplicado. “El certificado se lo habían dado a ANPYN”, insistió.





A esto se suma la falta de respuestas institucionales tras la intervención. “Enviamos notas y no hay respuesta”, señaló el funcionario, dejando entrever un escenario de tensión creciente entre la órbita provincial y nacional.





El dato no pasa desapercibido: si el puerto cumplía con todos los estándares internacionales de seguridad, la justificación oficial de la intervención queda bajo cuestionamiento. Y la pregunta comienza a tomar fuerza en el plano político e institucional: ¿se trató de una decisión técnica… o de una medida con otros intereses en juego?