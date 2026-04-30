Pretenden expandir Ushuaia sin planificación y crecen las alertas por impacto ambiental y social

0 0 30 abril 2026 2026-04-30T07:13:00-03:00 Editar esta nota

Informe advierte riesgos por ampliación del ejido de Ushuaia y cuestiona falta de planificación y posibles impactos sociales y ambientales.

Un estudio de FINNOVA cuestiona el proyecto en debate en la Legislatura. Señala graves fallas técnicas y advierte sobre impactos sociales y ambientales.

Un informe elaborado por un equipo interdisciplinario convocado por la Fundación Innovación Fueguina (FINNOVA) encendió señales de alerta sobre el proyecto de ampliación del ejido urbano de Ushuaia, actualmente en tratamiento en la Legislatura provincial. El documento advierte sobre deficiencias técnicas, ambientales y de gestión que, según los especialistas, podrían generar consecuencias irreversibles.

El estudio, que cuenta con el asesoramiento de investigadores del CONICET y el respaldo de colegios profesionales y cámaras turísticas, cuestiona el enfoque central de la iniciativa: ampliar los límites de la ciudad sin una planificación previa. “Se propone expandir primero y ordenar después”, señala el informe, invirtiendo el criterio básico del desarrollo urbano sostenible.

El proyecto en discusión plantea llevar el ejido de Ushuaia de las actuales 10.803 hectáreas a unas 115.000, es decir, multiplicar por diez su superficie. Además, propone derogar la Ley Provincial N° 597, que regula los usos del suelo en sectores clave del territorio, sin establecer lineamientos claros, plazos ni responsables para una futura planificación.

Desde el punto de vista social, los especialistas advierten que el déficit habitacional —uno de los argumentos utilizados para justificar la ampliación— no responde necesariamente a la falta de tierras disponibles. Por el contrario, sostienen que gran parte de la demanda podría resolverse mediante la consolidación de la ciudad actual, completando infraestructura y servicios en zonas ya urbanizadas.

En materia ambiental, el informe es contundente: la expansión proyectada avanzaría sobre ecosistemas frágiles como turberas, humedales, bosques nativos y cuencas hídricas fundamentales, como la del río Olivia. También alerta sobre posibles afectaciones a la costa del Canal Beagle y a sitios arqueológicos, en un contexto donde no se realizó un diagnóstico integral de aptitud del territorio.

A esto se suma una fuerte crítica a la capacidad de gestión del Municipio de Ushuaia. Según el análisis, la estructura actual no cuenta con los recursos ni la organización necesaria para administrar un territorio diez veces mayor, lo que podría derivar en un crecimiento desordenado, nuevos loteos sin servicios básicos y una mayor desigualdad urbana.

El debate por la ampliación del ejido de Ushuaia expone, una vez más, las tensiones entre desarrollo urbano y planificación responsable en Tierra del Fuego. Avanzar con una expansión de esta magnitud sin estudios previos ni garantías de gestión no solo pone en riesgo el ambiente, sino que también profundiza problemas sociales existentes. La discusión de fondo no debería ser cuánto crecer, sino cómo hacerlo sin comprometer el futuro de la ciudad ni la calidad de vida de sus habitantes.

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Cronicas Fueguinas: Pretenden expandir Ushuaia sin planificación y crecen las alertas por impacto ambiental y social
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