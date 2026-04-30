Melella impulsa la reforma constitucional, enfocada en los poderes y alejada a los ciudadanos

0 0 30 abril 2026 2026-04-30T06:02:00-03:00 Editar esta nota

Melella impulsa la reforma constitucional en Tierra del Fuego sin detallar cambios y crecen las dudas políticas por la Ley 1529.

El gobernador Gustavo Melella oficializó la convocatoria a elecciones para convencionales constituyentes en Tierra del Fuego, mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial y firmado junto al jefe de Gabinete, Jorge Canals. Los comicios se realizarán el próximo 9 de agosto, donde se elegirán 15 convencionales titulares y 8 suplentes.

La medida busca avanzar en la reforma parcial de la Constitución Provincial en el marco de la Ley 1529, sancionada a fines de 2023. Sin embargo, el anuncio lejos de generar consenso, intensificó el clima de tensión política en la provincia y reactivó cuestionamientos sobre el verdadero alcance de la iniciativa.

En ese contexto, comienza a instalarse una crítica central: la reforma estaría orientada principalmente a reorganizar y redefinir el funcionamiento de organismos clave como el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía de Estado y el Poder Judicial. Es decir, una modificación estructural del andamiaje institucional que no parece tener un correlato directo con las demandas urgentes de la ciudadanía.

Desde el Ejecutivo se insiste en la necesidad de una Constitución “más moderna, ágil y transparente”. No obstante, hasta el momento no se han precisado con claridad cuáles serán los puntos concretos a modificar, lo que alimenta la incertidumbre y las sospechas en distintos sectores políticos y sociales.

En paralelo, la Legislatura provincial avanza con el análisis de una posible derogación de la Ley 1529, lo que abre un escenario de choque institucional. La discusión ya no se limita al plano político: con el decreto firmado y el cronograma electoral en marcha, crecen las posibilidades de un nuevo conflicto judicial.

Cabe recordar que la ley que habilita la reforma atravesó instancias judiciales y obtuvo un aval del Superior Tribunal de Justicia. Sin embargo, ese respaldo no logró disipar las tensiones, que ahora se profundizan ante la falta de definiciones concretas por parte del Gobierno sobre el contenido de la reforma.

La decisión de avanzar con una reforma constitucional sin explicar con precisión qué se busca modificar ni por qué en este contexto vuelve a poner en el centro de la escena a la gestión de Gustavo Melella. Más que un proceso de fortalecimiento institucional, el movimiento del Ejecutivo parece responder a una estrategia política poco transparente, que abre interrogantes sobre sus verdaderas intenciones y expone, una vez más, la falta de consensos en la provincia.

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