Jubilados cobrarán nuevamente el bono de $70 mil en mayo mientras sigue la presión inflacionaria

El Gobierno prorrogó el bono de $70 mil para jubilados en mayo. Alcanzará a beneficiarios de ANSES con ingresos más bajos.

El Gobierno nacional confirmó la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados durante mayo de 2026, en el marco de las medidas destinadas a sostener el ingreso de los sectores más vulnerables del sistema previsional.

La decisión fue oficializada mediante el Decreto 292/2026, publicado en el Boletín Oficial, y establece que el refuerzo económico será abonado nuevamente a través de la ANSES.

El beneficio alcanzará a jubilados y pensionados del régimen contributivo, así como a titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y pensiones no contributivas, incluyendo aquellas por invalidez, vejez y madres de siete hijos o más.

De acuerdo a lo dispuesto, quienes perciban hasta un haber mínimo recibirán el bono completo de $70.000. En tanto, los beneficiarios con ingresos superiores accederán a un monto proporcional, hasta alcanzar el tope equivalente al haber mínimo más el refuerzo.

El bono mantendrá su carácter no remunerativo, por lo que no estará sujeto a descuentos ni será considerado para otros cálculos dentro del sistema previsional.

Desde el Ejecutivo nacional justificaron la medida como una herramienta para amortiguar el impacto de la inflación sobre los ingresos de los adultos mayores, en un contexto donde la recomposición salarial continúa siendo uno de los principales reclamos del sector.



