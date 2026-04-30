Jubilados cobrarán nuevamente el bono de $70 mil en mayo mientras sigue la presión inflacionaria

0 0 30 abril 2026 2026-04-30T05:57:00-03:00 Editar esta nota

El Gobierno prorrogó el bono de $70 mil para jubilados en mayo. Alcanzará a beneficiarios de ANSES con ingresos más bajos.

El Gobierno nacional prorrogó el refuerzo a través de un decreto. Alcanzará a beneficiarios de ANSES con ingresos más bajos.

El Gobierno nacional confirmó la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados durante mayo de 2026, en el marco de las medidas destinadas a sostener el ingreso de los sectores más vulnerables del sistema previsional.

La decisión fue oficializada mediante el Decreto 292/2026, publicado en el Boletín Oficial, y establece que el refuerzo económico será abonado nuevamente a través de la ANSES.

El beneficio alcanzará a jubilados y pensionados del régimen contributivo, así como a titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y pensiones no contributivas, incluyendo aquellas por invalidez, vejez y madres de siete hijos o más.

De acuerdo a lo dispuesto, quienes perciban hasta un haber mínimo recibirán el bono completo de $70.000. En tanto, los beneficiarios con ingresos superiores accederán a un monto proporcional, hasta alcanzar el tope equivalente al haber mínimo más el refuerzo.

El bono mantendrá su carácter no remunerativo, por lo que no estará sujeto a descuentos ni será considerado para otros cálculos dentro del sistema previsional.

Desde el Ejecutivo nacional justificaron la medida como una herramienta para amortiguar el impacto de la inflación sobre los ingresos de los adultos mayores, en un contexto donde la recomposición salarial continúa siendo uno de los principales reclamos del sector.

La reiteración de bonos evidencia una política previsional que sigue dependiendo de medidas transitorias en lugar de soluciones estructurales. Mientras los ingresos de los jubilados continúan corriendo por detrás de la inflación, el esquema de refuerzos mensuales se consolida como un paliativo que no logra resolver el problema de fondo: la pérdida sostenida del poder adquisitivo.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,278,Espectaculos,94,Interes,2498,Interes General,3353,Internacionales,173,Locales,4492,Noticias Nacionales,1458,Policiale,10,Policiales,11623,Sociedad,5227,Tecno,83,Tendencias,177,Titulares,15404,Ultimas Noticias,13793,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Jubilados cobrarán nuevamente el bono de $70 mil en mayo mientras sigue la presión inflacionaria
Jubilados cobrarán nuevamente el bono de $70 mil en mayo mientras sigue la presión inflacionaria
El Gobierno prorrogó el bono de $70 mil para jubilados en mayo. Alcanzará a beneficiarios de ANSES con ingresos más bajos.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVwY6uv1TsiO_WrKE3r7srOeHE98LrF4EVgjf80_jC9Q0T-4LKrKhpzn-8dkJ8WzVltAhTQ9VYeo3MVJCOkvWmxkV0bMziJjG_LKOGRb8oZOI2_LEEleMz0-hCA-4jZBoMEw2ghoKrgvlv4wMlQ3IduMz4eX-BX9PDnX61zbpp2YpdhTfodKgD/w640-h366/bono-anses-jubilados-cuanto-es-y-cuando-cobrarlo.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVwY6uv1TsiO_WrKE3r7srOeHE98LrF4EVgjf80_jC9Q0T-4LKrKhpzn-8dkJ8WzVltAhTQ9VYeo3MVJCOkvWmxkV0bMziJjG_LKOGRb8oZOI2_LEEleMz0-hCA-4jZBoMEw2ghoKrgvlv4wMlQ3IduMz4eX-BX9PDnX61zbpp2YpdhTfodKgD/s72-w640-c-h366/bono-anses-jubilados-cuanto-es-y-cuando-cobrarlo.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/04/jubilados-cobraran-nuevamente-el-bono.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/04/jubilados-cobraran-nuevamente-el-bono.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos