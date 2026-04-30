Jubilados cobrarán nuevamente el bono de $70 mil en mayo mientras sigue la presión inflacionaria

El Gobierno prorrogó el bono de $70 mil para jubilados en mayo. Alcanzará a beneficiarios de ANSES con ingresos más bajos.
El Gobierno nacional confirmó la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados durante mayo de 2026, en el marco de las medidas destinadas a sostener el ingreso de los sectores más vulnerables del sistema previsional.
La decisión fue oficializada mediante el Decreto 292/2026, publicado en el Boletín Oficial, y establece que el refuerzo económico será abonado nuevamente a través de la ANSES.
El beneficio alcanzará a jubilados y pensionados del régimen contributivo, así como a titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y pensiones no contributivas, incluyendo aquellas por invalidez, vejez y madres de siete hijos o más.
De acuerdo a lo dispuesto, quienes perciban hasta un haber mínimo recibirán el bono completo de $70.000. En tanto, los beneficiarios con ingresos superiores accederán a un monto proporcional, hasta alcanzar el tope equivalente al haber mínimo más el refuerzo.
El bono mantendrá su carácter no remunerativo, por lo que no estará sujeto a descuentos ni será considerado para otros cálculos dentro del sistema previsional.
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