Condenado a 14 años de prisión por abuso sexual agravado contra la hija de su pareja

0 0 27 abril 2026 2026-04-27T05:17:00-03:00 Editar esta nota

Ushuaia: condenaron a 14 años a un hombre por abuso sexual agravado contra la hija de su pareja. Ordenaron su detención inmediata.

El Tribunal de Juicio lo halló culpable por hechos ocurridos entre 2013 y 2015. Ordenaron su detención inmediata tras el veredicto.
El Tribunal de Juicio de Ushuaia condenó a un hombre a 14 años de prisión por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por su rol de guardador, en perjuicio de la hija de su pareja. El fallo fue dictado el pasado viernes tras la finalización del debate oral.

Durante el proceso judicial, se logró acreditar que los hechos ocurrieron entre los años 2013 y 2015 y que se repitieron en múltiples ocasiones, aunque sin poder determinarse con exactitud la cantidad de episodios. La víctima era menor de edad al momento de los abusos.

Tras la lectura del veredicto, el tribunal dispuso la detención inmediata del condenado bajo prisión preventiva, medida que se mantendrá hasta que la sentencia quede firme.

El juicio estuvo presidido por el juez Alejandro Pagano Zavalía, acompañado por los magistrados Maximiliano García Arpón y Rodolfo Bembihy Videla. La acusación fue impulsada por la fiscal de Género Paula Schapochnik, mientras que la defensa fue ejercida por un defensor oficial.

Se informó además que los fundamentos completos del fallo serán dados a conocer el próximo lunes 4 de mayo a las 19:00 horas.

El fallo representa un avance en la visibilización y sanción de delitos de abuso sexual en contextos intrafamiliares, donde las víctimas suelen enfrentar mayores obstáculos para denunciar. Sin embargo, también vuelve a exponer la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, detección temprana y acompañamiento estatal para evitar que estos hechos se prolonguen durante años sin intervención.

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