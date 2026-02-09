La escalera de nunca acabar: otra “obra para la foto” abandonada en el Barrio Ecológico

La historia se repite en Ushuaia. La escalera peatonal del Barrio Ecológico y Bosque del Faldeo, que conecta sectores clave para vecinos, estudiantes y peatones, volvió a quedar abandonada, confirmando que la promesa de reconstrucción fue, una vez más, solo una puesta en escena. (VER)

Hace un mes, este medio volvió a exponer el reclamo vecinal por la obra inconclusa, denunciando que la reconstrucción había sido iniciada —casualmente— días antes de las elecciones legislativas. Tras la publicación, la semana pasada apareció una cuadrilla, colocó apenas dos tablas y luego volvió a desaparecer, dejando todo exactamente igual que antes.





El patrón ya es conocido: se trabaja lo mínimo indispensable para la foto, se simula avance, y luego la obra vuelve al olvido. Lo que fue promesa de campaña, hoy vuelve a ser abandono, con vecinos nuevamente reclamando respuestas que no llegan.





Cabe recordar que la escalera fue desarmada parcialmente antes de los comicios, quedando restos de la estructura original, sin señalización adecuada, en una rotonda de alto tránsito, lo que genera un riesgo permanente tanto para peatones como para automovilistas. Además, se trata del principal acceso peatonal a los barrios involucrados.





“Primero no hicieron nada, después de la denuncia vinieron, pusieron dos tablas y se fueron. Parece una burla”, señalaron vecinos del sector, cansados de la falta de soluciones reales.





El reclamo sigue siendo el mismo que hace un mes, pero ahora con más indignación:





¿Por qué se interrumpieron nuevamente los trabajos?

¿Cuándo se va a terminar la obra?

¿Qué empresa está a cargo?

¿Cuánto dinero público ya se gastó?





La falta de planificación, la improvisación y el abandono de obras públicas vuelven a dejar en evidencia una gestión que prioriza anuncios electorales antes que soluciones concretas.



