Vecinos denuncian la presencia de un auto de alquiler abandonado en la Ruta J

Vecinos denunciaron un auto de alquiler abandonado en el km 16,500 de la Ruta J en Ushuaia. El vehículo está metido en el bosque desde ayer.

Vecinos que circulan habitualmente por la Ruta J, a la altura del kilómetro 16,500, denunciaron la presencia de un vehículo de alquiler abandonado dentro del bosque, sin ocupantes ni señales de actividad en la zona.
Según relataron los testigos, el automóvil permanece en ese lugar desde el día de ayer, generando preocupación por el posible estado de sus ocupantes o por tratarse de un hecho delictivo.

El rodado se encuentra parcialmente oculto entre los árboles, lo que llamó la atención de quienes transitan por el camino, ya que no se observan rastros de accidente ni movimiento en las inmediaciones.

Los vecinos solicitaron la intervención de la Policía y las autoridades viales, a fin de verificar la situación del vehículo y esclarecer las circunstancias por las cuales quedó abandonado en esa zona boscosa. Hasta el momento, no se difundió información oficial sobre el propietario ni sobre si el vehículo cuenta con pedido de secuestro.

  1. Anónimonoviembre 03, 2025

    Auto chocado, es posible que lo hayan intentado ocultar y denunciarlo por robo

    1. Anónimonoviembre 03, 2025

      CORRECTO, LAS AGENCIAS DE ALQUILER DE AUTOS, ESTAN RE PRENDIDOS, CON LOS INSPECTORES DE SEGUROS

    2. Anónimonoviembre 03, 2025

      Y algo de Maria, la caliente y fria, debe haber

    3. Anónimonoviembre 03, 2025

      Pero quien sos vos pavote, el Inspector Clouseau ????

  2. Anónimonoviembre 03, 2025

    Estas compañias de alquiler de autos, lo que hacen con las aseguradoras, es que cuando se les funde un motor de autos, los tiran en los bosques fueguinos, Y COBRAN EL SEGURO!!!!

  3. Anónimonoviembre 03, 2025

    por ahi, esta el petizo orejudo diaz, adentro del auto, con el falopa lofler, lapadula cheque perez, la peppa pig, y targeta ferro!!
    ANDAN ESCONDIDOS, DE LA PALIZA QUE LES PEGARON EL DOMINGO ANTERIOR!!!!

  4. Anónimonoviembre 03, 2025

    CARLOS ALBERTO CONTRERAS, es un detenido que esta alojado en la Unidad de Detencion de Ushuaia. Tiene beneficios de salidas, pero este drogon, borracho y violador, NO REGRESO HACE TRES DIAS A LA UNIDAD..
    JUECES Y FISCALES, TAN INUTILES PUEDEN SER? NO SE DAN CUENTA QUE ESTOS DROGONES NUNCA SE VAN A RESOCIALIZAR???
    RENUNCIAEN, POR FAVOR, POR EL BIEN DE LA COMUNIDAD!!!!!

  5. Anónimonoviembre 03, 2025

    Denuncian que vecinos usurparon la ruta j como quisieron e hicieron unos ranchos!!!!!! Usurpines es profesionales( casas de fin de semana le dicen) A sacarlos todos y recuperar las tierras!!!!
    Eso si es terrible y se lo permitieron!!!!!!!!!

  6. Anónimonoviembre 03, 2025

    es un choque, llamas a la empresa discovery y listo tenes que ir a sacarlo con una grua de ahi, aca no se roban autos. no sean indios en ushuaia tardan 5 dias en darte una grua no hay una goma de servicios nadie invierte en nada

