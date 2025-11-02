Vecinos denuncian la presencia de un auto de alquiler abandonado en la Ruta J

Vecinos que circulan habitualmente por la Ruta J, a la altura del kilómetro 16,500, denunciaron la presencia de un vehículo de alquiler abandonado dentro del bosque, sin ocupantes ni señales de actividad en la zona.

Según relataron los testigos, el automóvil permanece en ese lugar desde el día de ayer, generando preocupación por el posible estado de sus ocupantes o por tratarse de un hecho delictivo.





El rodado se encuentra parcialmente oculto entre los árboles, lo que llamó la atención de quienes transitan por el camino, ya que no se observan rastros de accidente ni movimiento en las inmediaciones.





Los vecinos solicitaron la intervención de la Policía y las autoridades viales, a fin de verificar la situación del vehículo y esclarecer las circunstancias por las cuales quedó abandonado en esa zona boscosa. Hasta el momento, no se difundió información oficial sobre el propietario ni sobre si el vehículo cuenta con pedido de secuestro.