Llamado solidario: una nena fueguina será derivada al Hospital Británico y su familia necesita ayuda para el tratamiento de Anita

Una familia fueguina atraviesa un momento desesperante. Ana, una nena que después de varios meses de estudios fue diagnosticada con una enfermedad que está afectando su cuerpo y provocando deformaciones físicas, será derivada al Hospital Británico en los próximos días para recibir atención médica especializada.

Su mamá, Valeria, está sin trabajo y tiene a cargo a otros dos niños. En medio de la preocupación por la salud de su hija, enfrenta también la angustia de no saber cómo solventar los gastos de traslado, alojamiento y alimentación durante el tiempo que dure el tratamiento en Buenos Aires.





“Estoy desesperada, no tengo recursos para afrontar todo lo que viene. Solo quiero poder acompañar a mi hija y darle lo que necesita”, expresó la mujer, que recurrió a la comunidad en busca de ayuda.





Quienes deseen colaborar —ya sea difundiendo la historia o aportando económicamente— pueden comunicarse directamente con la familia para brindar apoyo. Toda ayuda, por mínima que parezca, puede marcar una gran diferencia en este difícil momento. Número de teléfono 2901 - 647590. El alias para colaborar es: Anitaa.cm a nombre de Valeria Mansilla.





La comunidad fueguina, siempre solidaria ante las emergencias, se ha movilizado en otras oportunidades ante situaciones similares, demostrando que la empatía y la unión pueden ser un alivio frente a la adversidad.