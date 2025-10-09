La provincia dio inicio a la temporada de alto riesgo de incendios forestales

0 0 09 octubre 2025 2025-10-09T23:43:00-03:00 Editar esta nota

La provincia lanzó la temporada 2025-2026 de alto riesgo de incendios forestales con una jornada educativa en Playa Larga

Con una jornada educativa en Playa Larga, el Gobierno de Tierra del Fuego lanzó oficialmente la temporada de alto riesgo de incendios forestales 2025-2026. Más de un centenar de estudiantes participaron de actividades de concientización y prevención.
USHUAIA.– Con la participación de más de 100 estudiantes del Colegio Julio Verne y del Colegio Provincial Los Andes, la Provincia de Tierra del Fuego dio inicio a la Temporada de Alto Riesgo de Incendios Forestales 2025-2026, con una jornada educativa realizada en la Reserva Provincial, Cultural y Natural Playa Larga.

Durante el encuentro, los jóvenes recorrieron distintas estaciones de aprendizaje donde se abordaron temas clave como la prevención de incendios en zonas de acampe, el uso responsable del fuego y de anafes a gas, el cálculo del índice de peligrosidad y el manejo de herramientas utilizadas por los brigadistas forestales.

Además, los más pequeños participaron de una caminata interpretativa por los senderos de Playa Larga, donde conocieron especies nativas y reflexionaron sobre la importancia de cuidar los ecosistemas fueguinos, especialmente durante los meses de mayor riesgo.

La ministra de Producción y Ambiente, Karina Fernández, destacó la importancia de estas actividades: “El cuidado del bosque y del entorno natural lo hacemos entre todos. Los chicos son multiplicadores claves de este mensaje para que las familias fueguinas disfrutemos de la naturaleza sin fuego”.

La funcionaria explicó que el inicio formal de la temporada busca reforzar el compromiso social con la prevención y detección temprana de incendios, especialmente luego de los graves episodios registrados en años anteriores en distintos puntos de la provincia.

La jornada culminó con una demostración práctica a cargo de los brigadistas forestales, quienes realizaron ejercicios de despliegue de mangueras y uso del equipamiento, en una tarde marcada por el entusiasmo y el aprendizaje.

Finalmente, desde el Gobierno provincial se recordó que está prohibido encender fuego en toda la provincia, salvo en los campings habilitados y únicamente cuando el índice diario de peligrosidad lo permita. Este indicador puede consultarse a diario en los canales oficiales del Gobierno o en la página de la Secretaría de Ambiente:

Ante cualquier emergencia, se recomienda comunicarse inmediatamente al 103 o al 911.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,269,Espectaculos,86,Interes,2382,Interes General,3213,Internacionales,154,Locales,3761,Noticias Nacionales,1412,Policiale,6,Policiales,11407,Sociedad,5005,Tecno,76,Tendencias,141,Titulares,14587,Ultimas Noticias,12976,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: La provincia dio inicio a la temporada de alto riesgo de incendios forestales
La provincia dio inicio a la temporada de alto riesgo de incendios forestales
La provincia lanzó la temporada 2025-2026 de alto riesgo de incendios forestales con una jornada educativa en Playa Larga
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeREoVFs76LA7b2D2MzntAo__35bKU0KS4hW6hrVXnAva6uCjrB2PMc8DHj2y0CWAuIvrFZEda2BkffbB65i5MGZrF5m_y3vtkRi9GvVclf4BxDI2FkQjoXMdwhU-WFZHBWFAmhUIVhR60cejekTPFuXt1dQf_YkrgXSPk7Kwyg2tkhAyUdL1o/w640-h384/inicio%20de%20temporada%20de%20NO%20fuego%20tdf.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeREoVFs76LA7b2D2MzntAo__35bKU0KS4hW6hrVXnAva6uCjrB2PMc8DHj2y0CWAuIvrFZEda2BkffbB65i5MGZrF5m_y3vtkRi9GvVclf4BxDI2FkQjoXMdwhU-WFZHBWFAmhUIVhR60cejekTPFuXt1dQf_YkrgXSPk7Kwyg2tkhAyUdL1o/s72-w640-c-h384/inicio%20de%20temporada%20de%20NO%20fuego%20tdf.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/10/la-provincia-dio-inicio-la-temporada-de.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/10/la-provincia-dio-inicio-la-temporada-de.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos