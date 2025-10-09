La provincia dio inicio a la temporada de alto riesgo de incendios forestales

USHUAIA.– Con la participación de más de 100 estudiantes del Colegio Julio Verne y del Colegio Provincial Los Andes, la Provincia de Tierra del Fuego dio inicio a la Temporada de Alto Riesgo de Incendios Forestales 2025-2026, con una jornada educativa realizada en la Reserva Provincial, Cultural y Natural Playa Larga.

Durante el encuentro, los jóvenes recorrieron distintas estaciones de aprendizaje donde se abordaron temas clave como la prevención de incendios en zonas de acampe, el uso responsable del fuego y de anafes a gas, el cálculo del índice de peligrosidad y el manejo de herramientas utilizadas por los brigadistas forestales.





Además, los más pequeños participaron de una caminata interpretativa por los senderos de Playa Larga, donde conocieron especies nativas y reflexionaron sobre la importancia de cuidar los ecosistemas fueguinos, especialmente durante los meses de mayor riesgo.





La ministra de Producción y Ambiente, Karina Fernández, destacó la importancia de estas actividades: “El cuidado del bosque y del entorno natural lo hacemos entre todos. Los chicos son multiplicadores claves de este mensaje para que las familias fueguinas disfrutemos de la naturaleza sin fuego”.





La funcionaria explicó que el inicio formal de la temporada busca reforzar el compromiso social con la prevención y detección temprana de incendios, especialmente luego de los graves episodios registrados en años anteriores en distintos puntos de la provincia.





La jornada culminó con una demostración práctica a cargo de los brigadistas forestales, quienes realizaron ejercicios de despliegue de mangueras y uso del equipamiento, en una tarde marcada por el entusiasmo y el aprendizaje.





Finalmente, desde el Gobierno provincial se recordó que está prohibido encender fuego en toda la provincia, salvo en los campings habilitados y únicamente cuando el índice diario de peligrosidad lo permita. Este indicador puede consultarse a diario en los canales oficiales del Gobierno o en la página de la Secretaría de Ambiente:





Ante cualquier emergencia, se recomienda comunicarse inmediatamente al 103 o al 911.