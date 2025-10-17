El Superior Tribunal declaró “inadmisible” el recurso de Jorge Lechman contra la reforma constitucional impulsada por Melella

8 0 17 octubre 2025 2025-10-17T00:05:00-03:00 Editar esta nota

Superior Tribunal rechazó el recurso federal de Jorge Lechman contra la reforma constitucional de Tierra del Fuego impulsada por el gobernador

El máximo órgano judicial de Tierra del Fuego rechazó el recurso extraordinario federal presentado por el legislador de Somos Fueguinos. La medida buscaba frenar la convocatoria del gobernador Gustavo Melella para reformar la Constitución Provincial.
El Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego resolvió este jueves declarar inadmisible el recurso extraordinario federal presentado por el legislador Jorge Lechman, quien había solicitado la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para frenar el proceso de reforma constitucional impulsado por el gobernador Gustavo Melella.

La decisión quedó plasmada en la resolución N° 4646, dada a conocer esta tarde, donde los jueces del Superior Tribunal argumentaron que el planteo de Lechman no cumplió con los requisitos formales establecidos por la Acordada Nº 4/07 de la Corte Suprema (artículo 2°), que regula la presentación de este tipo de recursos.

Según el fallo, los magistrados consideraron que el legislador “no logró acreditar una relación directa e inmediata entre las normas constitucionales invocadas y lo debatido y resuelto en el caso”, desestimando así la procedencia del reclamo.

Además, el Tribunal observó que el dirigente de Somos Fueguinos no fundamentó de manera autónoma la supuesta arbitrariedad en la que basaba su planteo federal, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 3° del citado reglamento.

Con este fallo, el Superior Tribunal de Justicia dejó firme la decisión que habilita la convocatoria a la reforma de la Constitución Provincial, uno de los proyectos políticos más ambiciosos del gobernador Melella, quien había impulsado el proceso mediante decreto a comienzos de este año.

El rechazo al recurso de Lechman representa un nuevo revés judicial para la oposición, que había cuestionado tanto la oportunidad como la legalidad de la convocatoria, argumentando que no existía consenso social ni político suficiente para avanzar con una reforma integral de la Carta Magna fueguina.

Por el momento, desde el entorno del legislador no se confirmó si insistirá con una nueva presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aunque el fallo del Superior Tribunal limita significativamente las posibilidades de revisión en esta instancia.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER: 8
  1. Anónimooctubre 17, 2025

    Quién era el boga cuervo de lechman? Nora darila??

    ResponderBorrar
  2. Anónimooctubre 17, 2025

    Obio si estan todos entongados!!!!

    ResponderBorrar
  3. Anónimooctubre 17, 2025

    A meter por el culo. Se hace lo que Melella quiere. Reelección a lo Insfran.

    ResponderBorrar
  4. Anónimooctubre 17, 2025

    Viejo degenerado, tanto el como todos sus funcionarios. En la provincia no hay un mango y este travestido quiere perpetuarse en el gobierno, las escuelas están un desastre, casi no hay clases

    ResponderBorrar
  5. Anónimooctubre 17, 2025

    Como no va a ganar Milei, si estos corruptos se roban todo y quieren perpetuarse en el poder

    ResponderBorrar
  6. Anónimooctubre 17, 2025

    HAGAN UNA CONSULTA POPULAR (VOTO OBLIGATORIO PARA TODO HABITANTE DE TDF CON MAS DE 5 AÑOS DE RECIDENCIA FIJA) Y QUE EL PUEBLO DECIDA SI QUIERE VIVIR EN UN PAIS DE CHORROS O NO, Y LISTO ! ESO SI, LUEGO A QUEDARCE A LA QUEJERÍA !!!

    ResponderBorrar
  7. Anónimooctubre 17, 2025

    jajajajajajaja que le pida a la vuoto y a urquiza que lo ayuden con alguna ley
    el ya las ayudo con la ley de desfinanciamiento portuario
    karma se llama eso george
    venias bien

    ResponderBorrar
  8. Anónimooctubre 17, 2025

    Sotelo Canales Magnolia contadora que trabaja en la Secretaría de Malvinas y atiende su trabajo particular dentro del horario como Empleada Pública, se afana los insumos de la oficina para usar en su estudio contable. Corrupta y maltratadora

    ResponderBorrar

Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.

Nombre

Deportes,269,Espectaculos,87,Interes,2386,Interes General,3221,Internacionales,155,Locales,3795,Noticias Nacionales,1414,Policiale,6,Policiales,11415,Sociedad,5021,Tecno,77,Tendencias,144,Titulares,14624,Ultimas Noticias,13013,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: El Superior Tribunal declaró “inadmisible” el recurso de Jorge Lechman contra la reforma constitucional impulsada por Melella
El Superior Tribunal declaró “inadmisible” el recurso de Jorge Lechman contra la reforma constitucional impulsada por Melella
Superior Tribunal rechazó el recurso federal de Jorge Lechman contra la reforma constitucional de Tierra del Fuego impulsada por el gobernador
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjydqvLvPpD6Fnfw2EHkffN8NoZLFgCdF3mwc9y_S1-EYUlo1OJukv1_4T-bTGVxPO4Hq9VltzN7f_Z2hr4sqc2T2th0Suk7ppqcWmzdOsImPOxZJwkvDy1044LbqY3fpqqxKMB5IJvTjB_WYiCbYm8yneNm_MR0m9DVbjh6FQTswRfKVUWgNZk/w640-h384/superior%20tribunal%20de%20justicia%20%20de%20tdf%20rechazo%20el%20pedido%20de%20lechman.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjydqvLvPpD6Fnfw2EHkffN8NoZLFgCdF3mwc9y_S1-EYUlo1OJukv1_4T-bTGVxPO4Hq9VltzN7f_Z2hr4sqc2T2th0Suk7ppqcWmzdOsImPOxZJwkvDy1044LbqY3fpqqxKMB5IJvTjB_WYiCbYm8yneNm_MR0m9DVbjh6FQTswRfKVUWgNZk/s72-w640-c-h384/superior%20tribunal%20de%20justicia%20%20de%20tdf%20rechazo%20el%20pedido%20de%20lechman.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/10/el-superior-tribunal-declaro.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/10/el-superior-tribunal-declaro.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos