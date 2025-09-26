(Vídeo) Barrio Tres Banderas: vecinos reclaman no poder abastecerse de gas por el estado de las calles

Vecinos del barrio Tres Banderas quedaron sin gas: un camión no pudo ingresar por el mal estado de las calles, que parecen estar hechas sobre palets.

Un camión de la empresa Zeppelin no pudo ingresar al barrio debido al deterioro de los caminos. Los vecinos denuncian precariedad y falta de respuestas oficiales.
Los vecinos del barrio Tres Banderas volvieron a denunciar graves dificultades para acceder a un servicio básico: el gas. Un camión de la empresa Zeppelin, encargado de la distribución, tuvo serios inconvenientes para circular por las calles del sector debido al estado del camino, lo que impidió concretar la entrega.

No se trata de un hecho aislado. Apenas unos días antes, un repartidor de garrafas también había quedado varado en el mismo lugar, dejando a numerosas familias sin posibilidad de abastecerse.

Lo más llamativo es la precariedad que tienen las calles y la dificultad que se tiene para transitar: las calles parecen están “construidas” a los ponchazos y cuesta mucho el acceso para lo básico, llenar los zeppelin de gas.  Los vecinos requieren ayuda por parte del municipio para obtener una solución urgente y advierten que, de no haber respuestas concretas, la situación se agravará con la llegada de los meses más húmedos.


