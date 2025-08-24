Tolhuin: el Gobierno anunció nuevos cortes de luz en medio de la peor crisis energética de su historia

La ciudad del Corazón de la Isla sigue afectada por apagones programados. Vecinos, comercios y escuelas reclaman un plan definitivo que el Gobierno provincial no ofrece.

Tolhuin atraviesa la crisis energética más grave desde su creación como municipio, y lejos de encontrar una solución definitiva, el Gobierno provincial volvió a anunciar un cronograma de cortes programados para este fin de semana.





El esquema difundido detalla que el domingo 24 de agosto, de 00:00 a 01:00 horas, estarán afectados los siguientes sectores:

Zona Centro

IPV I

9 de Octubre y Altos de la Montaña

Vecinos sin respuestas





Mientras tanto, la comunidad de Tolhuin continúa sumida en la incertidumbre. Comercios, escuelas, centros de salud y familias enteras se ven obligados a reorganizar sus rutinas bajo un esquema de cortes que cambia semana a semana, sin que exista un horizonte claro de normalización.





La pregunta que recorre las calles y los grupos de WhatsApp de los vecinos es siempre la misma: ¿cuándo volverá Tolhuin a la normalidad? Hasta el momento, desde el Gobierno provincial no hubo respuestas concretas ni un plan definitivo para resolver la crisis energética que mantiene a la ciudad en vilo.