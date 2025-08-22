Se registró un fuerte terremoto de 8,3 grados en el Pasaje de Drake, a 717 km de Ushuaia

Terremoto de 8,3 grados en el Pasaje de Drake, a 717 km de Ushuaia. El USGS emitió revisión por posible riesgo de tsunami.
Un terremoto de magnitud 8,3 se registró en la madrugada de hoy en el Pasaje de Drake, con epicentro a 717 kilómetros al noreste de Ushuaia, en proximidades de la Antártida.
En un primer momento, el movimiento telúrico había sido informado con magnitud 7,5, aunque luego el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) corrigió la cifra, confirmando los 8,3 grados en la escala de Richter. El sismo se produjo a una profundidad de apenas 10 kilómetros, lo que aumenta la percepción del fenómeno en superficie.
Posible riesgo de tsunami
El USGS informó que tras el evento se emitió una revisión sobre un aviso de tsunami, debido a la magnitud del terremoto y su ubicación marítima en el Paso Drake, una de las zonas más inestables del planeta en términos sísmicos. Por el momento no se reportaron daños materiales ni víctimas en Tierra del Fuego, aunque las autoridades mantienen el monitoreo preventivo.
