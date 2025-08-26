Allanaron tres viviendas en el barrio Pipo por hurto: secuestro de elementos y tres imputados

Allanan tres viviendas en el barrio Pipo de Ushuaia por hurto. Secuestraron herramientas robadas e imputaron a Gaona, Arriola y Márquez.
En el marco de una investigación por el hurto de herramientas, personal de la Comisaría Cuarta llevó adelante una serie de allanamientos en distintos sectores del barrio Pipo, bajo la orden del Juzgado de Instrucción N°2.
Los procedimientos se concretaron en tres viviendas: dos ubicadas en calle Bahía Ushuaia, al 2900 y 3100, y un tercero en calle Bahía Grande al 3200. Además, se registró un automóvil Renault Twingo, vinculado a uno de los sospechosos, y se efectuó una requisa personal.
Como resultado, los operativos arrojaron resultados positivos, logrando el secuestro de los elementos denunciados como sustraídos, junto a otros de interés para la causa.
- Alberto Gaona
- Maximiliano Arriola
- Mario Márquez (propietario del Renault Twingo vinculado a la causa)
Estamos en el horno los pelucas, caemos como moscas con tantos delitos que se van descubriendo. Hay que usar la vieja táctica de desviar la atención simplemente echando la culpa a los kukas y asi vamos safando.ResponderBorrar
Si, caemos como moscas gracias a los monitos chorrosBorrar
Todos misioneros, gente cuidado por qe estos se hacen los trabajadoresResponderBorrar
Gracias Murcia y gracias Castillo por el aumento a Puertos. Era necesario ese 18 % al basico y aumentar las extrasResponderBorrar
Muchas gracias.
Eran amigos del que denunció. Por eso los agarraron.ResponderBorrar
Le robaron al gordo tapia terrible botón daniel tapiaBorrar
Hay que echarlos de la Provincia, están contaminando nuestra seguridad!!!ResponderBorrar
si fueron beneficiados con vivienda no la merecenResponderBorrar