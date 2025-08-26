Allanaron tres viviendas en el barrio Pipo por hurto: secuestro de elementos y tres imputados

Allanan tres viviendas en el barrio Pipo de Ushuaia por hurto. Secuestraron herramientas robadas e imputaron a Gaona, Arriola y Márquez.

En Ushuaia, personal policial allanó tres domicilios y un vehículo en el marco de una causa por hurto. Se secuestraron elementos sustraídos y quedaron imputados Gaona, Arriola y Márquez.

En el marco de una investigación por el hurto de herramientas, personal de la Comisaría Cuarta llevó adelante una serie de allanamientos en distintos sectores del barrio Pipo, bajo la orden del Juzgado de Instrucción N°2.

Los procedimientos se concretaron en tres viviendas: dos ubicadas en calle Bahía Ushuaia, al 2900 y 3100, y un tercero en calle Bahía Grande al 3200. Además, se registró un automóvil Renault Twingo, vinculado a uno de los sospechosos, y se efectuó una requisa personal.

Como resultado, los operativos arrojaron resultados positivos, logrando el secuestro de los elementos denunciados como sustraídos, junto a otros de interés para la causa.

Tras las medidas judiciales, se notificó de sus derechos y garantías a los tres imputados:
  • Alberto Gaona
  • Maximiliano Arriola
  • Mario Márquez (propietario del Renault Twingo vinculado a la causa)
Los investigadores continúan trabajando para esclarecer el hecho y determinar la participación de cada uno en el delito investigado.

  1. Anónimoagosto 26, 2025

    Estamos en el horno los pelucas, caemos como moscas con tantos delitos que se van descubriendo. Hay que usar la vieja táctica de desviar la atención simplemente echando la culpa a los kukas y asi vamos safando.

    1. Anónimoagosto 26, 2025

      Si, caemos como moscas gracias a los monitos chorros

  2. Anónimoagosto 26, 2025

    Todos misioneros, gente cuidado por qe estos se hacen los trabajadores

  3. Anónimoagosto 26, 2025

    Gracias Murcia y gracias Castillo por el aumento a Puertos. Era necesario ese 18 % al basico y aumentar las extras
    Muchas gracias.

  4. Anónimoagosto 26, 2025

    Eran amigos del que denunció. Por eso los agarraron.

    1. Anónimoagosto 26, 2025

      Le robaron al gordo tapia terrible botón daniel tapia

  5. Anónimoagosto 26, 2025

    Hay que echarlos de la Provincia, están contaminando nuestra seguridad!!!

  6. Anónimoagosto 26, 2025

    si fueron beneficiados con vivienda no la merecen

