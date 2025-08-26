Allanaron tres viviendas en el barrio Pipo por hurto: secuestro de elementos y tres imputados

Allanan tres viviendas en el barrio Pipo de Ushuaia por hurto. Secuestraron herramientas robadas e imputaron a Gaona, Arriola y Márquez.

En el marco de una investigación por el hurto de herramientas, personal de la Comisaría Cuarta llevó adelante una serie de allanamientos en distintos sectores del barrio Pipo, bajo la orden del Juzgado de Instrucción N°2.

Los procedimientos se concretaron en tres viviendas: dos ubicadas en calle Bahía Ushuaia, al 2900 y 3100, y un tercero en calle Bahía Grande al 3200. Además, se registró un automóvil Renault Twingo, vinculado a uno de los sospechosos, y se efectuó una requisa personal.

Como resultado, los operativos arrojaron resultados positivos, logrando el secuestro de los elementos denunciados como sustraídos, junto a otros de interés para la causa.