Vecinos del Canal Beagle denuncian destrozos en veredas por autos mal estacionados

Vecinos del Canal Beagle denuncian autos sobre las veredas y destrozos tras la nueva costanera junto al shopping. Piden controles municipales.

La nueva costanera junto al shopping atrajo más tránsito al barrio y generó serios inconvenientes: vehículos arriba de la vereda, calles bloqueadas y falta de controles.

Vecinos del barrio Canal Beagle manifestaron su malestar por la creciente problemática que enfrentan desde la inauguración de la nueva costanera lindante al shopping. Según denuncian, el sector se volvió un punto de alto tránsito y muchos conductores estacionan sus autos directamente sobre las veredas, dañándolas e impidiendo la circulación normal. “Tenemos mucha gente que viene con sus autos, se suben a la vereda, los dejan ahí y se van a caminar. Otros llegan desde restaurantes de la ciudad a buscar agua para las centollas, como los casos de Bamboo, La Cantina y Volver”, expresaron los vecinos en diálogo con este medio.

El camino, que no está asfaltado ni cuenta con cartelería clara, se transformó en un corredor muy transitado. Sin embargo, los habitantes remarcan que eso no justifica el uso indebido de las veredas como estacionamiento, lo que además genera riesgos para peatones y deteriora la infraestructura barrial.

“Entendemos que es una calle que no está urbanizada ni señalizada, pero tampoco para que la destrocen subiendo los autos. Cada vez se hace más difícil circular correctamente”, agregaron.

Hasta el momento no se registraron intervenciones municipales para ordenar el tránsito en la zona, lo que acrecienta el malestar vecinal y deja abierta la exigencia de controles más estrictos y obras de señalización.

BLOGGER: 12
  1. Anónimoagosto 20, 2025

    Juntando agua sucias para las peceras, agua con desechos cloacas, combustible etc

    ResponderBorrar
  2. Anónimoagosto 20, 2025

    Como es usual, negros de mi.er.da, el auto sobre todas las cosas!!

    ResponderBorrar
  3. Anónimoagosto 20, 2025

    El Sr lino defensor de la prohibición de salnoneras, el mismo que compraba centollas a pescadores no habilitaos y reevendia a otros restaurantes.

    ResponderBorrar
    Respuestas
    1. Anónimoagosto 20, 2025

      Pregunto que tendrá que ver Lino con los boludos que estacionan en la vereda? Porque le tenés bronca en lugar de criticar el motivo de la nota, te despachás en contra de Lino. Seguro que tu mujer te gorreo con algun cocinero.

      Borrar
    2. Anónimoagosto 20, 2025

      Lee la nota

      Borrar
  4. Anónimoagosto 20, 2025

    Qué se creen, que los funcionarios y los políticos son distintos??? Así está mi amada TDF, embichada hasta el alma

    ResponderBorrar
  5. Anónimoagosto 20, 2025

    pedir controles municipales es como pedir patrulleros que circulen a diario o pedir que hagan su trabajo

    ResponderBorrar
  6. Anónimoagosto 20, 2025

    Tierra del Simio AIAS

    ResponderBorrar
  7. Anónimoagosto 20, 2025

    LINO ES UN MUGRIENTO…JUNTA AGUA CONTAMINADA CON DESECHOS CLOACALES DEL CANAL PARA UNA PECERA CLANDESTINA QUE TIENE ABAJO DE LAS ESCALERAS DE INGRESO AL RESTAURANTE. MIRENLO PASADA LA TARDECITA COMO SE ESTACIONA EN LA VEREDA CON UNA BOMBA A DESCARGAR...UN ASCO

    ResponderBorrar
  8. Anónimoagosto 20, 2025

    Ahi lo tenes al falopero de lino mucha remera mucha foto con famosos pero siempre el mismo chilote garca.

    ResponderBorrar
  9. Anónimoagosto 20, 2025

    Negres de mier@ + autos + puestos de choripán sin habilitación + basura + perros: Ushuaia.

    ResponderBorrar
  10. Anónimoagosto 20, 2025

    Tengan paciencia solo es por unas semanas campaña publicitaria del conocido slogan " La destrucción avanza " de los pelucas.

    ResponderBorrar

