Vecinos del Canal Beagle denuncian destrozos en veredas por autos mal estacionados

Vecinos del barrio Canal Beagle manifestaron su malestar por la creciente problemática que enfrentan desde la inauguración de la nueva costanera lindante al shopping. Según denuncian, el sector se volvió un punto de alto tránsito y muchos conductores estacionan sus autos directamente sobre las veredas, dañándolas e impidiendo la circulación normal. “Tenemos mucha gente que viene con sus autos, se suben a la vereda, los dejan ahí y se van a caminar. Otros llegan desde restaurantes de la ciudad a buscar agua para las centollas, como los casos de Bamboo, La Cantina y Volver”, expresaron los vecinos en diálogo con este medio.

El camino, que no está asfaltado ni cuenta con cartelería clara, se transformó en un corredor muy transitado. Sin embargo, los habitantes remarcan que eso no justifica el uso indebido de las veredas como estacionamiento, lo que además genera riesgos para peatones y deteriora la infraestructura barrial.

“Entendemos que es una calle que no está urbanizada ni señalizada, pero tampoco para que la destrocen subiendo los autos. Cada vez se hace más difícil circular correctamente”, agregaron.

Hasta el momento no se registraron intervenciones municipales para ordenar el tránsito en la zona, lo que acrecienta el malestar vecinal y deja abierta la exigencia de controles más estrictos y obras de señalización.