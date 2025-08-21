Cinco personas intoxicadas con monóxido de carbono: están internadas en el hospital

0 0 21 agosto 2025 2025-08-21T00:31:00-03:00 Editar esta nota

Cinco personas, entre ellas tres niños, fueron hospitalizadas en Río Grande tras intoxicarse con monóxido de carbono en su vivienda.

Dos adultos y tres niños debieron ser hospitalizados en Río Grande tras sufrir una intoxicación por monóxido de carbono en su vivienda del barrio Los Cisnes.
Un grave episodio de intoxicación por monóxido de carbono se registró esta madrugada en una vivienda ubicada en calle Desdémona al 600, en el barrio Los Cisnes. Cinco personas —dos adultos y tres menores— debieron ser trasladadas de urgencia al Hospital Regional Río Grande, donde permanecen internadas bajo observación.

Según informó la Policía, al arribar al domicilio constataron que los residentes ya habían sido asistidos y trasladados al nosocomio. Posteriormente, un perito de la División Bomberos realizó mediciones en el inmueble y detectó altos niveles de monóxido de carbono emanados desde el calefón de la cocina-comedor, lo que representaba un riesgo extremo para la salud.

Ante esta situación, se solicitó la intervención del personal de Camuzzi Gas del Sur, quienes procedieron al retiro del medidor para evitar nuevos incidentes.
Un peligro invisible

El monóxido de carbono es un gas tóxico, inodoro e incoloro, conocido como el “asesino silencioso”. Su inhalación puede provocar mareos, vómitos, desmayos e incluso la muerte. Las autoridades recomendaron a la población controlar periódicamente las instalaciones de gas, mantener los ambientes ventilados y no obstruir rejillas de ventilación.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,263,Espectaculos,82,Interes,2332,Interes General,3147,Internacionales,145,Locales,3503,Noticias Nacionales,1391,Policiale,3,Policiales,11330,Sociedad,4917,Tecno,75,Tendencias,121,Titulares,14301,Ultimas Noticias,12690,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Cinco personas intoxicadas con monóxido de carbono: están internadas en el hospital
Cinco personas intoxicadas con monóxido de carbono: están internadas en el hospital
Cinco personas, entre ellas tres niños, fueron hospitalizadas en Río Grande tras intoxicarse con monóxido de carbono en su vivienda.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgs8kD9VibJHnKCDJFkvZVWlYLdp1801yWanr5zswcbntSdCSJfPTcENSGoC-ZdMRQSAtpMOCp16-h0L22c4xk2VUbrSiio4WWxlzv87UGHezm2_jlx_05legIZ7K7bbg78iE9Q_iKvLv6GUDFn5AjgbudlTnL4v2M5ZZh73CkNGJLUjlxIDj8Z/w640-h384/intoxicacion%20por%20monoxido%20de%20carbono.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgs8kD9VibJHnKCDJFkvZVWlYLdp1801yWanr5zswcbntSdCSJfPTcENSGoC-ZdMRQSAtpMOCp16-h0L22c4xk2VUbrSiio4WWxlzv87UGHezm2_jlx_05legIZ7K7bbg78iE9Q_iKvLv6GUDFn5AjgbudlTnL4v2M5ZZh73CkNGJLUjlxIDj8Z/s72-w640-c-h384/intoxicacion%20por%20monoxido%20de%20carbono.png
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/08/cinco-personas-intoxicadas-con-monoxido.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/08/cinco-personas-intoxicadas-con-monoxido.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos