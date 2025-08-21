Cinco personas intoxicadas con monóxido de carbono: están internadas en el hospital

Un grave episodio de intoxicación por monóxido de carbono se registró esta madrugada en una vivienda ubicada en calle Desdémona al 600, en el barrio Los Cisnes. Cinco personas —dos adultos y tres menores— debieron ser trasladadas de urgencia al Hospital Regional Río Grande, donde permanecen internadas bajo observación.

Según informó la Policía, al arribar al domicilio constataron que los residentes ya habían sido asistidos y trasladados al nosocomio. Posteriormente, un perito de la División Bomberos realizó mediciones en el inmueble y detectó altos niveles de monóxido de carbono emanados desde el calefón de la cocina-comedor, lo que representaba un riesgo extremo para la salud.





Ante esta situación, se solicitó la intervención del personal de Camuzzi Gas del Sur, quienes procedieron al retiro del medidor para evitar nuevos incidentes.

Un peligro invisible





El monóxido de carbono es un gas tóxico, inodoro e incoloro, conocido como el “asesino silencioso”. Su inhalación puede provocar mareos, vómitos, desmayos e incluso la muerte. Las autoridades recomendaron a la población controlar periódicamente las instalaciones de gas, mantener los ambientes ventilados y no obstruir rejillas de ventilación.