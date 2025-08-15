Oficializan 5 alianzas y 6 partidos para competir en octubre y el domingo deben presentar candidatos

Tierra del Fuego: oficializan 5 alianzas y 6 partidos para competir en las elecciones nacionales del 26 de octubre de 2025.

El Juzgado Federal con Competencia Electoral de Tierra del Fuego, a cargo de Federico Calvete, confirmó este martes la habilitación de cinco alianzas transitorias y seis partidos políticos para participar en las elecciones nacionales del 26 de octubre de 2025, otorgándoles el derecho a utilizar nombre, número y logotipo oficial en las boletas y campañas.
El Juzgado Federal con Competencia Electoral de Tierra del Fuego, a cargo de Federico Calvete, confirmó este martes la habilitación de cinco alianzas transitorias y seis partidos políticos para participar en las elecciones nacionales del 26 de octubre de 2025, otorgándoles el derecho a utilizar nombre, número y logotipo oficial en las boletas y campañas.

La resolución se dictó en el marco de la Ley Orgánica de Partidos Políticos N.º 23.298 y el Decreto Nacional N.º 937/2010, que regulan la inscripción y funcionamiento de alianzas electorales en todo el país.

Alianzas autorizadas para octubre
  • Fuerza Patria (N.º 503): Partido Justicialista, Concertación FORJA, Unidad Socialista y Principios y Valores.
  • La Libertad Avanza (N.º 504): La Libertad Avanza, Republicanos Unidos, Partido Libertario y PRO.
  • Defendamos Tierra del Fuego (N.º 501): Partido de la Provincia Grande, Frente Renovador, Nuevo Encuentro, Partido Solidario, Movimiento Popular Fueguino, Unidad Popular, Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo, y Partido del Trabajo y la Equidad.
  • Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad (N.º 505): Izquierda por una Opción Socialista y Partido Obrero.
  • Provincias Unidas (N.º 502): Unión Cívica Radical y Hacemos.
Cada frente electoral podrá emplear el logo registrado en los materiales de campaña y en las boletas de todo el distrito de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

También se oficializó que seis partidos políticos podrán presentar listas propias en octubre:
  • Frente Ambiente y Desarrollo
  • Somos Fueguinos
  • Instrumento Electoral por la Unidad Popular
  • Movimiento al Socialismo
  • Frente Patriota Federal
  • Nuevo País
Un escenario electoral abierto

Con esta definición judicial, la provincia se encamina hacia una campaña marcada por la diversidad de propuestas y la competencia entre alianzas tradicionales, frentes nuevos y partidos locales. La inscripción de candidatos deberá cumplirse en los plazos fijados por el cronograma electoral nacional que esta previsto para el domingo 17 a las 23:59 Hs.

  1. Anónimoagosto 15, 2025

    Juicio viviendas de ATE. Cuando comienza
    Basta de las traiciones de cordoba a los empleados

  2. Anónimoagosto 15, 2025

    Cualquiera menos los peronistas kirchneristas zurdos massistas y cualquier otra mierda.

  3. Anónimoagosto 15, 2025

    Los mismos de siempre harán lo mismo que hacían. Ósea nada

  4. Anónimoagosto 15, 2025

    Deberían poner los ladrones kkkk, del nombre del partido, QUEREMOS SEGUIR ROBANDO COMO LA JEFA PRESA

  5. Anónimoagosto 15, 2025

    CUANTO DESOCUPADO

  6. Anónimoagosto 15, 2025

    no quieren largar el curro de la politica recuerden esto no lo hacen por nosotros lo hacen por ellos , para ser millonarios y tener bienes en el exterior

  7. Anónimoagosto 15, 2025

    FUEGUINOS VOTEMOS LA LIBERTAD AVANZA, no apoyemos los 33 años robaron la provincia, nunca hicieron nada, solo acomodar familiares en gobierno

  8. Anónimoagosto 15, 2025

    No tenes opción de escapar de los corruptos. Se distribuyen estratégicamente en todos los partidos (sin importar su ideología). Tal vez el voto en blanco sea la opción

