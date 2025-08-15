Oficializan 5 alianzas y 6 partidos para competir en octubre y el domingo deben presentar candidatos

Tierra del Fuego: oficializan 5 alianzas y 6 partidos para competir en las elecciones nacionales del 26 de octubre de 2025.
El Juzgado Federal con Competencia Electoral de Tierra del Fuego, a cargo de Federico Calvete, confirmó este martes la habilitación de cinco alianzas transitorias y seis partidos políticos para participar en las elecciones nacionales del 26 de octubre de 2025, otorgándoles el derecho a utilizar nombre, número y logotipo oficial en las boletas y campañas.
La resolución se dictó en el marco de la Ley Orgánica de Partidos Políticos N.º 23.298 y el Decreto Nacional N.º 937/2010, que regulan la inscripción y funcionamiento de alianzas electorales en todo el país.
Alianzas autorizadas para octubre
- Fuerza Patria (N.º 503): Partido Justicialista, Concertación FORJA, Unidad Socialista y Principios y Valores.
- La Libertad Avanza (N.º 504): La Libertad Avanza, Republicanos Unidos, Partido Libertario y PRO.
- Defendamos Tierra del Fuego (N.º 501): Partido de la Provincia Grande, Frente Renovador, Nuevo Encuentro, Partido Solidario, Movimiento Popular Fueguino, Unidad Popular, Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo, y Partido del Trabajo y la Equidad.
- Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad (N.º 505): Izquierda por una Opción Socialista y Partido Obrero.
- Provincias Unidas (N.º 502): Unión Cívica Radical y Hacemos.
Cada frente electoral podrá emplear el logo registrado en los materiales de campaña y en las boletas de todo el distrito de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
También se oficializó que seis partidos políticos podrán presentar listas propias en octubre:
- Frente Ambiente y Desarrollo
- Somos Fueguinos
- Instrumento Electoral por la Unidad Popular
- Movimiento al Socialismo
- Frente Patriota Federal
- Nuevo País
Un escenario electoral abierto
Con esta definición judicial, la provincia se encamina hacia una campaña marcada por la diversidad de propuestas y la competencia entre alianzas tradicionales, frentes nuevos y partidos locales. La inscripción de candidatos deberá cumplirse en los plazos fijados por el cronograma electoral nacional que esta previsto para el domingo 17 a las 23:59 Hs.
