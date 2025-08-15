Oficializan 5 alianzas y 6 partidos para competir en octubre y el domingo deben presentar candidatos

El Juzgado Federal con Competencia Electoral de Tierra del Fuego, a cargo de Federico Calvete, confirmó este martes la habilitación de cinco alianzas transitorias y seis partidos políticos para participar en las elecciones nacionales del 26 de octubre de 2025, otorgándoles el derecho a utilizar nombre, número y logotipo oficial en las boletas y campañas.

La resolución se dictó en el marco de la Ley Orgánica de Partidos Políticos N.º 23.298 y el Decreto Nacional N.º 937/2010, que regulan la inscripción y funcionamiento de alianzas electorales en todo el país.





Alianzas autorizadas para octubre

Fuerza Patria (N.º 503): Partido Justicialista, Concertación FORJA, Unidad Socialista y Principios y Valores.

La Libertad Avanza (N.º 504): La Libertad Avanza, Republicanos Unidos, Partido Libertario y PRO.

Defendamos Tierra del Fuego (N.º 501): Partido de la Provincia Grande, Frente Renovador, Nuevo Encuentro, Partido Solidario, Movimiento Popular Fueguino, Unidad Popular, Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo, y Partido del Trabajo y la Equidad.

Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad (N.º 505): Izquierda por una Opción Socialista y Partido Obrero.

Provincias Unidas (N.º 502): Unión Cívica Radical y Hacemos.

Cada frente electoral podrá emplear el logo registrado en los materiales de campaña y en las boletas de todo el distrito de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.





También se oficializó que seis partidos políticos podrán presentar listas propias en octubre:

Frente Ambiente y Desarrollo

Somos Fueguinos

Instrumento Electoral por la Unidad Popular

Movimiento al Socialismo

Frente Patriota Federal

Nuevo País

Un escenario electoral abierto





Con esta definición judicial, la provincia se encamina hacia una campaña marcada por la diversidad de propuestas y la competencia entre alianzas tradicionales, frentes nuevos y partidos locales. La inscripción de candidatos deberá cumplirse en los plazos fijados por el cronograma electoral nacional que esta previsto para el domingo 17 a las 23:59 Hs.