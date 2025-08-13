La licenciada en casi todo...Gabriela Castillo también la designaron como representante de Terra Ignis

El Gobierno provincial formalizó la designación de Gabriela Castillo, ministra de Obras y Servicios Públicos, como representante de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur en el directorio de la empresa Terra Ignis Energía S.A.

El nombramiento quedó establecido mediante el Decreto N.º 1912/25, firmado el 31 de julio por el gobernador Gustavo Melella y el ministro de Economía Francisco De Vita, aunque fue publicado recién este martes 12 de agosto en el Boletín Oficial y con este nombramiento Castillo suma, el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, Ministerio de Energía, y representante de Terra Ignis.





Recordemos que ante la ausencia de autoridades como Melella y Urquiza, también asume como Gobernadora Virtual, como ya ha pasado.