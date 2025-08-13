La licenciada en casi todo...Gabriela Castillo también la designaron como representante de Terra Ignis

Gabriela Castillo fue designada representante de Tierra del Fuego en el directorio de Terra Ignis, según decreto publicado en el Boletín Oficial.
El Gobierno provincial formalizó la designación de Gabriela Castillo, ministra de Obras y Servicios Públicos, como representante de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur en el directorio de la empresa Terra Ignis Energía S.A.
El nombramiento quedó establecido mediante el Decreto N.º 1912/25, firmado el 31 de julio por el gobernador Gustavo Melella y el ministro de Economía Francisco De Vita, aunque fue publicado recién este martes 12 de agosto en el Boletín Oficial y con este nombramiento Castillo suma, el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, Ministerio de Energía, y representante de Terra Ignis.
Recordemos que ante la ausencia de autoridades como Melella y Urquiza, también asume como Gobernadora Virtual, como ya ha pasado.
