La licenciada en casi todo...Gabriela Castillo también la designaron como representante de Terra Ignis

Gabriela Castillo fue designada representante de Tierra del Fuego en el directorio de Terra Ignis, según decreto publicado en el Boletín Oficial.

El Gobierno provincial formalizó la designación de Gabriela Castillo, ministra de Obras y Servicios Públicos, como representante de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur en el directorio de la empresa Terra Ignis Energía S.A.
El nombramiento quedó establecido mediante el Decreto N.º 1912/25, firmado el 31 de julio por el gobernador Gustavo Melella y el ministro de Economía Francisco De Vita, aunque fue publicado recién este martes 12 de agosto en el Boletín Oficial y con este nombramiento Castillo suma, el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, Ministerio de Energía, y representante de Terra Ignis. 

Recordemos que ante la ausencia de autoridades como Melella y Urquiza, también asume como Gobernadora Virtual, como ya ha pasado. 

  1. Anónimoagosto 13, 2025

    Ahi van los 8 mil millones de puertos con los que murcia trabajo para sacar la ley que juro desconocer.
    Viejo sinverguenza. Caradura. Renuncia si tenes algo de dignidad.
    Siempre que estuviste hiciste lo mismo dejastes a puertos en pelotas. Y por no perder los cargos 65 boludos que comprastes te sostienen.
    Pero te queda poco en puertos la justicia y las denuncias te lloveran desde el cielo!! A vos y a tus idiotas serviles

  2. Anónimoagosto 13, 2025

    Sigan militando a estos, acomodaron a todos sus familiares y ustedes caminando por nada.

  3. Anónimoagosto 13, 2025

    Pónganse hacer red de gas así dejan de pagar subsidios por envasado

  4. Anónimoagosto 13, 2025

    La De Vido de. Melella
    Como se llamaba el libro?
    Habla con Julio
    Aca sera
    Habla con Gabriela
    Impresentables!!!

  5. Anónimoagosto 13, 2025

    Lo q pasa es que es muy buena en lo suyo

